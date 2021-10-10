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伊拉克國會大選 牽動美駐軍去留

編譯李京倫／報導
伊拉克總理哈德米10日在巴格達綠區投票後，秀出沾有墨水的手指，顯示自己投過票。（路透）
伊拉克總理哈德米10日在巴格達綠區投票後，秀出沾有墨水的手指，顯示自己投過票。（路透）

伊拉克國會大選10日舉行，民調顯示，反對美軍駐紮當地的什葉派教士薩德爾領導的政黨聯盟「薩德爾運動」，將拿下最多席次，選舉結果可能決定當地美軍的未來，並反映伊拉克在美國伊朗的地緣政治爭鬥中將如何自處。

自從去年美軍在伊拉克首都巴格達暗殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼之後，在伊拉克占主導地位的什葉派政黨紛紛要求美軍全數撤離，其中許多是伊朗支持的政黨。

今年以來，伊拉克境內美軍和伊朗支持的武裝團體互相攻擊且愈演愈烈，武裝團體用火箭和無人機攻擊美軍基地，美軍則以空襲反擊。

目前駐伊拉克美軍約2500人。為化解伊拉克政壇要求美軍撤離壓力，美國總統拜登已同意今年底前將美軍「戰鬥部隊」全數撤出伊拉克，但目前駐紮伊拉克的2500人大部分將被歸類為協助訓練和輔助伊拉克軍隊，而非戰鬥部隊，因此仍會留下。

伊拉克政府效能不彰，今年夏天伊拉克多次出現全球最高溫，卻有大半時間在停電。

伊拉克的政治體系是多黨爭取不同教派團體的選票，所以這場大選不太可能會有明確結果，比較可能發生的是各黨費時數周或數月協商組織新政府。

薩德爾運動曾在2018年上次大選拿下最多席次54席。伊拉克智庫「拉菲丹對話中心」民調顯示，這次薩德爾運動將贏得國會42席。薩德爾在2003年美軍入侵伊拉克之後，一度成為叛軍領袖，後來受到伊拉克都會區什葉派貧民擁護，他反對美軍駐紮，也反對伊朗干涉內政，跟其他與伊朗關係密切的什葉派政治人物不同。

伊拉克現任總理哈德米去年在人民示威潮後獲任命上台，這次並未競選連任，分析家說，他似乎想透過選後與各方政治勢力協商，繼續留在內閣。不過，伊朗支持的團體控訴哈德米與蘇雷曼尼遭暗殺有關，對他強烈不滿。

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