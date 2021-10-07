俄國監獄酷刑悲歌頻傳 前囚犯曝遭性侵經歷

俄羅斯監獄「15號流放地」。(Getty Images)

俄羅斯監獄 「15號流放地」去年暴動的囚犯遭遇酷刑侵犯，至今未走出創傷；如今再傳中部一處監獄醫院有囚犯遭性侵 ，當局本周雖展開調查，人權組織仍憂正義難以伸張。

俄羅斯工業城市安加爾斯克（Angarsk）「15號流放地」（Penal Colony No. 15）去年4月發生暴動，起因是一名獄卒毆打一名囚犯。

這起事件最終導致一名囚犯身亡，多名囚犯用毀損的監視攝影機碎片劃開自己的手腕，而這僅是一連串殘忍行徑的開端。

根據法新社檢視的採訪和證詞，接下來的幾個月裡，獄卒展開殘酷的報復行動，通過毆打和性暴力，讓囚犯相互攻擊以逼出供詞。

前囚犯亞歷塞依（Alexei，基於安全考量使用化名）描述遭到刑求過程。他的雙腿遭到捆綁，並被吊起來毒打。他最終承認在暴動當中破壞了監視器，有了這番「供詞」後，行刑加重了。

25歲的亞歷塞依告訴法新社：「就因為這樣，他們打破了我的命運。」他使用了俄羅斯監獄黑話，意指他遭到其他囚犯性侵。

另一名現已獲釋的囚犯、40歲的羅斯坦（Rustam，化名）從母國塔吉克與法新社交談。他說，暴動發生後，囚犯從安加爾斯克被移轉至伊爾庫次克（Irkutsk）的「一號拘留中心」（Detention Centre No. 1）。

兩人說，其他囚犯就是在這裡接獲獄卒指令，對他們實施侵犯。

出獄後的亞歷塞依恥於回到家鄉，現居於伊爾庫次克的另一城鎮，並仍飽受那段黑暗經歷所苦，他說：「我的家人拋棄了我，每個人都離我而去。」

監獄監督機構指出，在俄羅斯龐大的監獄系統中，對囚犯施以酷刑和性暴力的情況屢見不鮮。

反酷刑人權組織Gulagu.net這週發布影片，片中有一名裸體男子於監獄醫院遭受疑為棍棒物體侵犯。影片被公布後，當局對這起發生於薩拉托夫（Saratov）的案件展開調查。

5名監獄官員昨天因為這起影片遭到解僱，而這一影片僅是1000多個據稱能證明全俄國監獄酷刑事件的檔案之一。

Gulagu.net在去年12月通報了囚犯翁達（Kezhik Ondar）的遭遇。他和亞歷塞依、羅斯坦一樣被轉移到一號拘留中心，在這裡遭人以電湯匙侵犯，因此身受重傷。

一個特別調查委員會於數週內被派到伊爾庫次克，不久後，15號流放地去年暴動期間的負責人因涉嫌貪污而被軟禁。最終，4名囚犯和3名官員因性侵翁達而被起訴。

上月底，負責調查俄國重大罪行的調查委員會表示，正在調查2020年4月至12月間，發生在15號流放地、一號拘留中心和另一處伊爾庫次克監獄的「系統性酷刑」。共有16名囚犯遭控性侵。

俄國聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）並未回應法新社置評要求。

Gulagu.net經營者奧塞契金（Vladimir Osechkin）說，當局「只對實施酷刑的施虐者提起刑事訴訟，而非下令者」。

他形容當局最近的刑事調查為「具有歷史意義」，但他也表示，調查範圍僅是冰山一角，他估計實際受害人數高達200人。

克里姆林宮（Kremlin）似乎重視這些監獄酷刑案件，於本週表示如果性侵影片為真，將「嚴加調查」；但奧塞契金認為，就這種案件而言，正義恐永遠難以伸張。