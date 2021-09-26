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德將邁入「後梅克爾時代」 民眾關注這3議題

新華社／26日電
德國現任總理梅克爾即將卸任，結束長達16年的執政。圖為她7日離開會議大樓的身影。(美聯社)
德國現任總理梅克爾即將卸任，結束長達16年的執政。圖為她7日離開會議大樓的身影。(美聯社)

德國聯邦議院選舉將於26日舉行。由於已執政16年的德國現任總理梅克爾宣布不再參選，德國民眾即將在選舉後見證一個全新的德國聯邦政府。關於對「後梅克爾時代」的展望，氣候、經濟和外交政策是德國民眾最關注的領域。

本次選舉選情異常膠著。此前民調支持率一直領先的聯盟黨近來被老對手社民黨反超，但社民黨也只領先兩三個百分點，誰能贏得最多議席還很難說。

由於兩大黨支持率都只有百分之二十幾，加上社民黨此前已表示不願再與聯盟黨聯合執政，因此未來執政的很可能是一大黨加兩小黨的三黨聯盟。這使得綠黨、自由民主黨等小黨的重要性大大增加，給未來組閣帶來了更多不確定性。而更多小黨的加入也將影響新政府的政策走向。

德國民調機構迪麥頗公司專家米夏埃爾‧默特斯表示，儘管各黨派對應對氣候變化的重要性有原則性共識，但各不相同的具體主張將導致在聯邦議院選舉後出現一個漫長的政府組建進程。

德國貝塔斯曼基金會經濟學家蒂斯‧彼得森表示，他認為新一屆德國政府在經濟領域應立即著手開展三項主要工作，即向「氣候中立」的經濟轉型和減少新冠疫情期間累積的政府債務，以及應對人口數量變化。

德國杜伊斯堡汽車研究中心主任費迪南德‧杜登赫費爾表示，在「後梅克爾時代」，他更加看重的是德國的外交政策立場。他認為，在未來，德國需要與中國、俄羅斯等國家展開良好合作。

柏林一位13歲的學生沙林表示，在展望未來時，她也有新的願望，那就是改善氣候和教育。「我希望關於氣候的一切都會變得更好。另外，教育也應該變得更好。」沙林說。

選民亞歷山大說，目前沒有人能夠對本次大選結果真正做出預判，德國已經幾十年沒有出現過三黨聯合執政的局面。他說，作為一個富裕的國家，德國很多人都渴望穩定和連續性。

德國 梅克爾 民調

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