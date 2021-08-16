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神學士開始收集民間武器 喀布爾居民仍處震驚狀態

中央社喀布爾16日綜合外電報導
阿富汗民兵組織神學士的官員證實，在首都喀布爾的神學士戰士開始收集民間武器。圖為16日神學士士兵在喀布爾街頭。(美聯社)
阿富汗民兵組織神學士的官員證實，在首都喀布爾的神學士戰士開始收集民間武器。圖為16日神學士士兵在喀布爾街頭。(美聯社)

阿富汗民兵組織神學士（Taliban，又譯塔利班）的官員證實，在首都喀布爾的神學士戰士今天開始收集民間武器。而隨著外國使節紛紛撤離，原本熙來攘往的喀布爾使館區陷入一片死寂。

一名神學士官員告訴路透，之所以開始收集阿富汗人民的武器，是因為人民不再需要武器來保護自己。「我們了解人民為了個人安全而持有武器。他們如今可以感到安全。我們不是要來傷害無辜百姓。」

阿富汗私人媒體公司莫比集團（Moby Group）的執行長莫赫塞尼（Saad Mohseni）在推特（Twitter）發文表示，神學士的士兵已到過他們位在喀布爾（Kabul）的辦公區詢問武器下落。

他寫道：「目前為止，他們有禮貌地詢問我們（安全團隊）的武器。他們也同意會讓（我們的）辦公區保持安全。」莫比集團旗下的阿富汗最大民間廣播公司「黎明新聞」（Tolo News），過去幾年有若干名記者死於神學士的攻擊。

喀布爾的外國使館區位在瓦濟爾艾克巴汗（Wazir Akbar Khan）區，由混泥土防爆牆和檢查哨包圍保護，俗稱「綠區」。隨著各國派駐人員紛紛前往機場準備離開阿富汗，區內人去樓空只剩一片寂寥，落入神學士巡邏人員掌控。

路透報導，由於原本守衛各使館的警察和外包保全人員已不見蹤影，一些開車要穿越這一區的駕駛必須下車自行拉起攔車桿。

在使館區內賣饢的老闆哈金（Gul Mohammed Hakim ）表示：「坐在這裡看著空蕩的街道感覺很怪。不再有進進出出的外交車隊，一輛輛架著槍的大車。」

他說：「我還會在這裡繼續烤餅，但收入會很少。原本我的朋友，那些警衛都走了。」

在喀布爾其他地方，許多阿富汗公務員和民權運動人士感到震驚害怕。他們完全沒預料到，首都會閃電陷落，總統甘尼（Ashraf Ghani）會逃出國。

一名目前藏身友人家的阿富汗前政府雇員說：「沒人會相信事情會發生得這麼快。他們花5小時就拿下喀布爾！我認識的每個人，所有那些公民社會人士、政府部會的首長和次長都不知所措。他們現在都躲起來或在觀望。」

在喀布爾的過往觀光區雞街（Chicken Street），許多地毯店、手工藝品店和珠寶店及小咖啡店都暫停營業。一家地毯和織品店的老闆斯坦納克塞（Sherzad Karim Stanekzai）表示，他決定在店裡過夜以保護貨品。

斯坦納克塞說：「我處在完全震驚狀態。神學士進城嚇到我，但甘尼在這種情況下拋下我們所有人是最糟的。」

「這場戰爭中，我在7年裡失去3位兄弟。現在我必須保護我的生意。」

阿富汗 神學士 警察

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