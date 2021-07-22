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印尼一個月增加百萬人染疫 近9日逾萬人不治

中央社雅加達22日專電
印尼今天通報1449名COVID-19患者不治，再創單日新高，過去9天共累計逾1萬人染疫死亡。(美聯社)
印尼今天通報1449名COVID-19患者不治，再創單日新高，過去9天共累計逾1萬人染疫死亡。(美聯社)

印尼今天通報1449名COVID-19患者不治，再創單日新高，過去9天共累計逾1萬人染疫死亡。單日新增確診數連降4日後再度攀上近5萬例，全國累計確診人數破300萬人。

印尼今天新增4萬9509例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，中斷連續4天確診下降的趨勢，累計確診達303萬3339人。單日染疫死亡人數在16日首度破千後，已多日創新高，累計至今7萬9032人不治，過去9天就有1萬813人不治。目前約56.1萬人在治療或隔離，疑似案例27.1萬人。

印尼累計確診人數在6月21日超越200萬例，僅約1個月的時間就增加到300萬例。

但非官方統計的死亡人數至少高出2萬人。民間疫情資訊分享平台LaporCOVID-19指出，彙整從部分縣市獲得的資料，不治人數至昨天累計為9萬8014人，有些縣市沒有死亡人數資料，有些與醫院的統計有落差，相信有更多死亡案例未納入統計。

有線電視新聞網CNN Indonesia報導，許多地方持續面臨醫療氧氣不足危機，包括東爪哇省雙根納（Sumenep）以及西蘇門答臘省巴東（Padang）等地的醫院。西爪哇省葡禾加打（Purwakarta）一間醫院19日有3名患者因缺乏氧氣而死亡。

根據世界衛生組織（WHO）在21日發表的印尼疫情報告，印尼34省中有21省已出現Delta變異株（最早在印度發現），32個省的陽性率高於20%，顯示印尼傳染風險非常高，建議全國實施嚴格的限制人員流動的措施，這至關重要。

WHO指出，印尼應特別注意紡織、成衣、製鞋、皮革廠等產業的員工染疫情形。根據印尼工會聯合會（FSBPI）19日的報告指出，這些產業的日薪勞工有些已出現輕微症狀，仍到工廠上班，因為他們擔心隔離將失去收入，近2週有數千名勞工染疫。

印尼自7月初在疫情嚴重地區實施兩週的緊急措施，包括非必要產業的員工全數居家上班等。前幾天的單日確診數趨緩，印尼總統佐科威（Joko Widodo）在20日指出，緊急措施暫延長至25日，如確診數持續下降，可自26日起放寬。

印尼 疫情 勞工

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