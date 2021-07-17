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疫情燒不停 越南南部居家避疫令擴及所有地區

編譯易起宇／綜合外電
越南胡志明市實施居家避疫令，白天路上空無一人。 歐新社
越南胡志明市實施居家避疫令，白天路上空無一人。 歐新社

越南胡志明市等地區實施的居家避疫令，周一（19日）起將擴大到南部所有19個地區，為期14天，以遏止新冠肺炎疫情

越南青年報（Tuoi Tre）報導，總理范明政16日要求南部地區19個城市和省分，實施第16號命令的社交距離規定，更下令當地官員在對抗疫情的同時，依舊要確保全球供應鏈不受影響。由於胡志明市和南越省份確診人數預料會不斷攀高，范明政擔心當地的工業區以及供應鏈會大受衝擊。

胡志明市、平陽省和同奈省目前已依照命令，實施社交距離規定，將會在現行規定到期時再延長規定，以配合總理要求。其餘16個地區則將遵照要求，從19日午夜0時起，實施14天的社交距離規定。

第16號命令要求民眾必須待在家中，外出時只能進行基本必要行為，例如採買食物或藥品，以及去工廠或允許開放的企業上班。除了工作場所、學校和醫院外，公共場所群聚不得超過兩人，多數大眾運輸工具也都關閉。

截至17日上午止，從去年第一波疫情以來全國累積確診人數為46,292人，但其中有42,633人是在今年4月27日以後確診。

社交距離 疫情 越南

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