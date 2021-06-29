印尼單日逾2萬確診 醫院幾乎癱瘓 醫師會呼籲封城兩周

印尼西爪哇地區疫情嚴重，勿加西一間醫院外已經收治不下患者，患者25日在醫院外停車場搭建的帳篷內等待治療。(中央社)

印尼疫情 延燒，各地醫院人滿為患，有患者得不到治療即病逝，有醫院關閉急診。醫師會再度呼籲封城 兩周，讓醫院減壓，避免疫情拖好幾個月而無法改善，癱瘓更多醫院。

印尼今天通報新增2萬467例確診，過去6天有5天單日超過2萬人確診。今天新增463人不治，是疫情後次高紀錄，死亡人數累計5萬8024人。印尼目前有22萬8835人在治療或隔離中，累計確診數為215萬6465人。

患者激增，雅加達及周邊勿加西（Bekasi）等西爪哇的大城市、東爪哇的泗水（Surabaya）等地醫院爆滿，額外搭建的帳篷也不夠用。印尼媒體以醫院「癱瘓」為題報導，有患者不及醫治即病逝，有醫院因大量醫護確診而關閉急診。

有線電視新聞網CNN Indonesia今天報導，泗水的William Booth醫院因24名醫護人員確診，自今天起關閉急診，直到狀況緩解才會開放。報導引述院方的信指出，急診室幾乎癱瘓，只剩3名非正職人員，因病房已滿，急診室也挪作病房使用。

印尼媒體環繞印尼報（Sindonews）報導， 雅加達附近的南唐格朗市（South Tangarang）醫院已經超載，有一名28歲的患者無法入院治療，只能回家隔離，27 日家中因呼吸困難病逝，家裡另外4人也都感染。

雅加達今天有7379例新增確診，死亡人數新增78人，目前有6萬5923人在治療或隔離，累計8426人不治，總確診數為53萬5788人。

雅加達省政府指定140家省立醫院治療2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者，其中101家是專門收治COVID-19患者的醫院。雅加達省長阿尼斯（Anies Baswedan）接受印尼電視台TVOne訪問時指出，他這幾天視察醫院，醫院都滿了，醫院的大廳和走道都放了病床，急診室變成加護病房，「情況非常危險」。

阿尼斯指出，醫院的後勤人力已經嚴重不足，省政府將動員人力，支援醫院的非醫療性工作，包括運送氧氣桶等醫療用品、運送病人、準備食物等，過去幾天因車輛不足，氧氣筒配送到醫院的時間受到耽擱，省政府也將協助醫院調度車輛。

印尼醫師會抗疫小組主席祖拜里（Zubairi Djoerban）今天再度呼籲政府實施兩週封城或區域性封城。他說，目前的管制沒有效，部分醫院無法負荷，面臨選擇性醫治患者的困境，現況可能會再拖好幾個月，將造成更多醫院癱瘓。

印尼媒體點滴網（Detik）傍晚報導指出，印尼政府將自7月2日至15日實施緊急措施，包括辦公處所居家上班人數從75%提高到100%、餐廳僅限外帶、70%的疫苗將在疫情嚴重地區優先施打等。至截稿前，印尼政府尚未發布消息。