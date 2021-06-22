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外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

中央社巴黎22日綜合外電報導
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

美世諮詢公司（Mercer）今天公布的調查顯示，中亞國家土庫曼首都阿什加巴特已超越香港，成為外派人員生活費用最高城市；台北則排名第22，從去年的第28上升6名。

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）去年排名第45，但在美世公司2021年的調查中一舉躍居第3名，因為當地陷入多項危機，引發「嚴重且廣泛經濟蕭條」。

這些危機包括該國的財政問題、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、去年8月的港口大爆炸等。

法國美世公司（Mercer France）的主管沙拉（Jean-Philippe Sarra）告訴法新社，阿什加巴特（Ashgabat）因為「當地高通膨率」，從前一次調查的第2名晉升至第1。

土庫曼經濟幾乎完全仰賴天然氣出口，至今仍在奮力從2014年全球能源價格崩跌的窘境中恢復。當年情況重創土庫曼貨幣馬納特（manat），並導致許多公民陷入貧窮。

以高房價著稱的香港在這次調查跌落第2名，日本東京也下滑1名來到第4。

瑞士蘇黎世（Zurich）下降至第5名，而排名前10的城市當中，日內瓦（8）、伯恩（10）也位於瑞士。

中國上海上升1名來到第6，北京名次爬升到第9。新加坡排名第7。

美國雖然通膨率上升，各城市排名大多因匯率波動而下滑。紐約（New York）雖一下子跌落8名，仍以第14名高居全美最貴。

中亞國家吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）在這次調查排名第209，成為外派人員生活費最低城市。

香港 新加坡 匯率

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