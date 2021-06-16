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新加坡發現2艘古沉船 大量元代青花瓷重見天日

中央社新加坡16日綜合外電報導
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）
考古學家在新加坡海域的兩艘沉船中發現大量瓷器和古物，這將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。（圖取自facebook.com/iseas.edu.sg）

考古學家今天表示，新加坡海域發現兩艘數百年歷史的古代沉船，裡面有大量瓷器和其他古物，這項罕見發現將讓世人更了解新加坡的海洋遺跡。

繁華島國新加坡長期作為重要貿易樞紐，串起印度洋和南海之間的全球海運路線。

根據合作進行相關計畫的新加坡國家文物局（National Heritage Board）與智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」（ISEAS-Yusof Ishak Institute），兩艘沉船被發現的地點位於新加坡東部外海的白礁（Pedra Branca）附近。

2015年有潛水員意外發現瓷盤，隨後找到了第1艘沉船，裡頭裝有可能源自14世紀的中國瓷器。當時新加坡被稱為淡馬錫（Temasek）。

沉船內的一些物品與陸上考古遺址發現的古物類似，顯示新加坡這片土地在1819年英國殖民者抵達前，就已是貿易中心。

考古人員針對第1艘沉船進行水下挖掘工作，促使第2艘沉船也被發現。它有可能是在印度建造的商船Shah Munchah，1976年從中國航向印度時不幸沉沒。

新加坡國家文物局與尤索夫伊薩東南亞研究所說，第2艘沉船上發現的物品包括中國瓷器、玻璃和瑪瑙製品，還有船錨和大砲。他們表示，18、19世紀英國東印度公司使用的商船上，經常裝著這類大砲。

2015年發現的沉船是新加坡海域發現的第一個古船殘骸。尤索夫伊薩東南亞研究所考古部門的訪問學者佛勒克爾（Michael Flecker）表示，船上的中國元朝青花瓷數量，排名全球沉船紀錄之最。

佛勒克爾說：「許多物件很稀有，其中一個被認為是獨一無二。」

他並提到，第2艘沉船上大部分的中國貨，原先最終目的地都是英國。

考古學家在新加坡海域發現兩艘數百年歷史的沉船，裡面有大量瓷器和其他古物。（圖取自...
考古學家在新加坡海域發現兩艘數百年歷史的沉船，裡面有大量瓷器和其他古物。（圖取自尤索夫伊薩東南亞研究所網頁iseas.edu.sg）

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