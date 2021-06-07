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研究：英變種擊潰第1道免疫防禦系統 傳播更快

編譯張君堯／即時報導
一項新研究便指出，英國「Alpha」變種病毒會使人體第一道免疫防禦系統失效，而這能讓變異體有更多時間繁殖。(Getty Images)
一項新研究便指出，英國「Alpha」變種病毒會使人體第一道免疫防禦系統失效，而這能讓變異體有更多時間繁殖。(Getty Images)

去年12月，英國研究人員發現了後來被命名為「Alpha」的新冠肺炎變種病毒，如今該病毒已經擴散到世界多國，今年4月更已經成為美國的主要變種病毒，其迅速的傳播驅使科學家著手研究，一項新研究便指出「Alpha」會使人體第一道免疫防禦系統失效，而這能讓變異體有更多時間繁殖。

耶魯大學醫學院的內科醫生和病毒學家羅倫洛（Maudry Laurent-Rolle）博士指出「任何成功的病毒都必須有能力越過第一道免疫防禦系統，它（病毒）在這方面做得越成功就會越嚴重」， 強調「這非常令人印象深刻」，該報告7日於線上發布，目前尚未在科學期刊上發表。

當Alpha變種病毒開始在英國擴散時，研究人員開始研究其病毒株，以尋找其傳播速度比其他變種更快的原因，許多研究人員將注意力集中在改變新冠病毒的「刺突蛋白」的9種突變，而其中一種得突變有助病毒與細胞更緊密地結合，從而提高成功感染的機率。

不過也有其他科學家專注於研究影響人類免疫反應，倫敦大學學院病毒學家塔瓦斯（Gregory Towers）選擇在人肺細胞中培養新冠病毒，並將感染Alpha病毒的細胞與感染早期新冠病毒的細胞進行比較，他們意外發現感染Alpha的肺細胞產生的「干擾素顯著減少」，干擾素是一種開啟多種免疫防禦的蛋白質，他們還發現同時通常由干擾素啟動的防禦基因比感染其他變體的細胞「更無動靜」。

 塔瓦斯指出「不知何故，免疫系統最重要的警鐘在Alpha變種病毒的存在下幾乎沒有響起，它（病毒）讓自己變得更加隱形」。

澳洲雪梨的嘉文醫學研究所的免疫學家金（Cecile King）表示，了解病毒如何進化將有助於科學家「設計更好的疫苗」，許多研究人員正著手將新冠病毒的蛋白組合合成新的疫苗，但金也強調「這是一項相當棘手的工作」，因為有些病毒蛋白可能會抑制免疫力。

變種病毒 疫苗 英國

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