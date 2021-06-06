菲律賓南部疫情升溫 6小瓶瑞德西韋漲到1887元

菲律賓南部民答那峨島疫情升溫，當地部分居民在所在城市買不到抗病毒藥物瑞德西韋，還有居民花了9萬披索（約1887美元），只能買到6小瓶。(路透)

菲律賓南部民答那峨島疫情 升溫，病例數超越大馬尼拉地區。當地部分居民在所在城市買不到抗病毒藥物瑞德西韋 ，還有居民花了9萬披索（約1887美元），只能買到6小瓶。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，菲國衛生部次長維赫利（Maria Rosario Vergeire）昨天表示：「民答那峨島已經超越國家首都區（NCR，即馬尼拉都會區），目前占全國病例數的25% 。因此我們看到，病例負荷已經轉移到其他區域。」

根據菲律賓衛生部5日的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情通報，民答那峨島新增1301例確診，約占全國新增病例數4887例的26.6%。大馬尼拉地區新增病例數為1118例。

維赫利說，菲律賓中部維薩亞斯群島（Visayas）和呂宋島北部新增病例也攀升。

她表示，病例數攀升主因為COVID-19變種病毒 、人口流動、民眾未遵守防疫規範，還有檢測、隔離、治療方面有所不足。

新聞網站Rappler今天報導，COVID-19病例激增下，位於北民答那峨的卡加延德奧羅市（Cagayan De Oro）瑞德西韋（Remdesivir）庫存已耗盡。

當地衛生官員納瑞（Lorraine Nery）4日說，若病例數持續攀升，整個北民答那峨地區的瑞德西韋可能很快就會短缺。

卡加延德奧羅市議員卡邦拉斯（Edgar Cabanlas）近日染疫。他表示，家人在卡加延德奧羅市買不到瑞德西韋，幾經尋覓，最後才在車程至少5小時的西米薩米斯省（Misamis Occidental）買到這種藥物。

需求激增也大幅推升瑞德西韋售價。日前染疫的當地居民荷塞（Jose，化名）說，家人上周在車程至少兩小時的馬來巴來市（Malaybalay）買到瑞德西韋，但6小瓶就花了他們9萬披索。

菲國衛生部4月曾發布聲明，警告勿哄抬瑞德西韋價格。聲明中說，瑞德西韋每瓶零售價須在1500到8200披索（約31至172美元）間。