東京奧運倒數7周 委員會：8萬名志工已1萬人退出

東京奧運再過7個星期就要開幕，不過日本疫情還是相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志工，目前已經有1萬人退出，甚至還有一些原本要在比賽現場提供醫療服務的醫師也退出。歐新社

東京奧運 再過7個星期就要開幕，不過日本疫情 還是相當嚴峻，原本8萬人報名要當東奧志工，目前已經有1萬人退出，甚至還有一些原本要在比賽現場提供醫療服務的醫師也退出。

籌委會主席橋本聖子3日表示，除非疫情導致大多數國家代表隊無法前來，否則東京奧運將如期舉行，她告訴日經新聞「如果許多國家經歷非常嚴重的情況，大部份國家的代表隊無法到日本，那麼我們將無法舉辦」，並強調「但相反的，除非這種情況出現，否則奧運不能取消」。

延後一年的2020東京奧運將在7月23日登場，但至今仍存在許多疑問，包括大多數日本民眾反對，以及日本許多地方仍在與疫情對抗，仍處於緊急事態宣言，包括奧運的主辦地東京。

東奧與帕運籌備委員會秘書長武藤敏郎2日透露，原本登記要在東京奧運及帕運期間提供服務的8萬名志工當中，已有大約1萬人退出，其中大部分是擔心疫情，有些志工則是因為奧運延期而退出，也有一些是因為發生性別歧視爭議而不願意擔任志工，此前籌備委員會前主席森喜朗今年2月因為發表歧視女性的爭議言論黯然辭職，由橋本接任。

武藤敏郎表示，儘管有萬名志工退出，但不會影響東奧的順利舉行，因為東奧的規模已經大幅縮小，不需要那麼多人員。目前東奧籌委會已經決定「禁止海外觀眾到日本觀賽」，至於是否允許日本本地觀眾進場，將在東京緊急事態宣言於20日結束後再宣布。此外，各國奧運代表隊的選手和官員也已經減半至大約7萬8000人，而且有可能進一步降低。

根據日本的全國民意調查，80%的人反對在今年夏天舉行奧運。但在東京的調查則呈現分裂看法，支持和反對者相差不多。

東奧組委會長：如果無選手 奧運就辦不成

路透報導，日本奧運組織委員會主席橋本聖子4日表示，如果各國選手無法來日本，奧運就無法舉行。

她在記者會中指出，東京奧運能否舉辦，取決於瞬息萬變的各項因素，包括疫情發展。如果各國決定取消參賽，組委會也只能順從其決定。

橋本2日表示，東奧不會再延期或取消，若疫情惡化，可能改成無觀眾比賽。

東京奧運原定去年7月23日開幕，因新冠肺炎疫情全球大流行，延至今年7月23日開幕。