原被美國制裁北溪2號天然氣管線 俄稱即將完工

北溪2號管線。(路透)

俄羅斯 國營塔斯社（TASS）報導，副總理諾瓦克今天說，舖設於波羅的海海底的「北溪2號」天然氣 管線，只要再施工100公里的長度就要大功告成。

繞過烏克蘭的北溪2號（Nord Stream 2）管線，將使俄羅斯能輸送更多天然氣給西歐國家，諾瓦克（Alexander Novak）說明施工進度表示：「我們希望北溪2號的工程在今年年底前完工。」

這條天然氣管線通往德國 ，美國曾制裁營運商，卻在上月放棄制裁，此舉遭到批評這項工程的美國國會強烈反對，但克里姆林宮甚表歡迎。

不過環保團體德國環境援助（Deutsche Umwelthilfe）說，根據德國最高憲法法院裁定，基於氣候保護的緣故，已訴請吊銷北溪2號管線的施工及營運許可。

最高憲法法院本月稍早下令德國政府要加強氣候規範，此前包括擔憂海平面上升的北海島嶼居民等原告，就德國2019年施行的氣候法規提訴。

由俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）與西方國家合作廠商主導的北溪2號天然氣管線計畫，目的是為了輸送俄羅斯的天然氣至德國，但長久以來遭遇美方的反對，華府聲稱這項計畫將增強莫斯科深具威脅的區域政治影響力。