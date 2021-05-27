小國向中國貸款蓋公路 蒙特內哥羅領教債務陷阱

圖為蒙特內哥羅總統Milo Dukanovic。(美聯社)

嶄新的公路消失在蒙特內哥羅一個安靜山村上方的隧道，對一條由中國 資助10億美元興建的公路來說，小山村不太像是路的盡頭。積欠中國的債務則衝擊這個小國的經濟。

蒙特內哥羅政府完成這條公路中長僅41公里的第一段，就已經燒掉9億4400萬美元的中國貸款 。這段路也成了全球最昂貴的公路之一。

中國工人花了6年的時間在當地堅硬的山壁開鑿隧道，在峽谷間搭建高聳的水泥柱，撐起這條實際上未通往其他地方的道路。

這條公路未完成的長度還有近130公里，經費至少還要12億美元。

67歲退休族德拉岡（Dragan）說：「這項建設令人嘆為觀止，」

「這就像買了一輛昂貴的車子，卻只能停在車庫裡。」

批評人士質疑這條路繼續蓋下去的經費要從哪來，也指出這項建設對環境帶來的破壞，以及關於工程合約的貪汙指控。

不過，當地人傾向往好的一面看。

其中一位村民表示，「對我們的村民來說有好的一面。有人因此可以賣地離開這裡。這在過去是不可能的。」他的兩層樓樓房，距離高聳的水泥支柱只有幾公尺遠。

這段連接馬帝賽佛和首都波德里查 (Podgorica）附近一個城鎮的道路，是難度最高的一段，預定在11月通車。

不過，這條路是為了連接蒙特內哥羅南部亞得里亞海港都巴爾（Bar）和北部塞爾維亞邊界，並且希望塞爾維亞政府將這條道路，延伸至首都貝爾格勒。

目前還不清楚，這條路繼續蓋下去的經費要從哪裡來，以及對一個國內生產毛額為49億歐元的國家，要如何償還目前積欠中國的鉅額債務。

根據法新社見到的合約，倘若蒙特內哥羅無力還債，將面臨北京 的仲裁，恐被迫交出重要基礎建設的掌控權。

批評人士憂心，北京會利用金融貸款來鞏固其政治實力，即所謂的「債務陷阱外交」（debt-trap diplomacy）。