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敘利亞總統大選 大學生：不投票恐被死當或開除

中央社安卡拉26日專電
敘利亞今天在政府掌控區舉行總統大選。(美聯社)
敘利亞今天在政府掌控區舉行總統大選。(美聯社)

敘利亞今天在政府掌控區舉行總統大選，大馬士革的投票所上午人山人海。有大學生受訪時透露，不去投票的話，「可能會被學校死當，甚至開除」。

這是10年前人民起義演變成全面內戰以來，敘利亞第2次總統大選。持續的衝突已奪走超過38萬8000條人命，戰前2300萬人口逾半流離失所，超過500萬人淪為難民，大部分棲身於鄰近國家。

總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）毫無懸念將贏得第4個任期，鞏固權勢。反對勢力和西方國家則認為，大選只是阻撓談判結束衝突、讓阿塞德無限期維繫權柄的鬧劇。半島電視台（Al Jazeera）報導，巴夏爾．阿塞德2014年以近89%得票率連任。

在今天的大選中，他遭遇兩位「經政府批准」的對手。除了巴夏爾．阿塞德之外，51位申請人中只有2016 至2020年間曾任部長的阿布杜拉（Abdallah Salloum Abdallah），以及所謂「默許的反對派」麥瑞（Mahmoud Ahmad Marei）取得參選資格。

「默許的反對派」是流亡反對勢力領袖的講法，意味那些人其實是巴夏爾．阿塞德政權的延伸。

巴夏爾．阿塞德今天在首都大馬士革邊緣的度瑪鎮（Douma）投票，當地2018年前曾是反對勢力在首都郊外最後據點。全球化武監督團體禁止化學武器組織（OPCW）2019年證實，政府軍為收復當地，2018年曾經使用國際禁止的氯氣展開化武攻擊。

住在大馬士革的學生賴拉（Layla）告訴半島電視台，當局強迫學生去投票，投票所一整個上午人山人海，「如果你不去投票，有些大學會把你當掉，甚至開除」。

她說：「不過這無關緊要 ，結果會怎樣大家都心知肚明，因為選舉不過就是做做樣子罷了。」她強調，3個候選人都不能夠代表她。

巴夏爾．阿塞德在選戰中主打「工作帶來希望」（Hope Through Work），強調會創造就業機會。儘管10年惡戰造成民不聊生，數以百萬計人陷入貧窮深淵，絕大部分家庭饔飧不繼，他毫無懸念將會贏得另一個7年任期。

華府智庫中東研究所（Middle East Institute）訪問學者馬奇（Danny Makki）指出，經濟危機導致不滿情緒達到高峰，就連巴夏爾．阿塞德的鐵粉也不滿。

他表示：「大選猶如一場慶典，但是至少可以這麼說，真正的挑戰選後才開始。阿塞德能夠維持經濟運轉、因應敘利亞問題到什麼程度，即使有俄羅斯和伊朗撐腰，這都是個難以回答的問題。」馬奇強調，鞏固在前反對勢力掌控區的權力才是阿塞德在意的事。

阿塞德盟友伊朗、俄羅斯、白俄羅斯都派代表團觀選。

美國、英國、法國、德國、義大利的外長發表聯合聲明，強調這場大選不過是騙局，「必須讓國內流離失所者、難民、流落他鄉民眾在內的全體敘利亞人，都能夠在安全且中立情況下參與，這樣的選舉才可信賴。」

巴夏爾．阿塞德在度瑪鎮投完票後駁斥這種批評說：「我們作為一個國家，完全不在意別人說三道四。人民怎麼看，比政府有沒有怎麼說更重要。我想，這就是我們過去數週所看到的，就是對所有那些人明確的回答，告訴他們，你們的見解一文不值。」

掌控東北部的敘利亞民主委員會（Syrian Democratic Council, SDC）批評巴夏爾．阿塞德政府干擾談判，在聲明中強調「不參與這場選舉、不配合演出」，並呼籲徹底貫徹2015年12月通過的聯合國安全理事會2254號決議。

此一決議為敘利亞在國際監督下，根據新憲法進行自由選舉鋪路。

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