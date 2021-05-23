我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士

總統總理分不清？傳拜登誤稱文在寅「總理」

白俄羅斯令客機迫降抓反對派 歐洲領袖強烈譴責

中央社／明斯克23日綜合外電報導
現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕。路透資料照片
現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕。路透資料照片

俄羅斯當局今天迫使愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在首都明斯克（Minsk）後，搭乘這架班機的白俄反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭到拘捕，歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。

白俄羅斯國營電視台報導，瑞恩航空的編號FR4978班機轉降在明斯克後，現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕。

這架班機從希臘雅典（Athens）起飛，原本預計飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。明斯克機場稍早透過聲明宣稱，班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，魯卡申柯下達讓客機轉降的命令，並派出一架米格-29戰機（Mig-29）在旁伴飛。

瑞恩航空指出，客機今天迫降在白俄羅斯且待了數個小時後，已經在格林威治標準時間23日18時25分安全飛抵維爾紐斯。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）譴責白俄羅斯迫使客機轉降是「國家恐怖主義行徑」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟（EU ）做出「強而有力且團結一致的回應」。

歐盟發言人指出，歐盟將於24日和25日的峰會上，針對這起重大外交事件討論可能採取的制裁措施。

俄羅斯 歐盟 機場

上一則

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士

延伸閱讀

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士

白俄羅斯下令客機轉向 落地後逮捕機上反對派人士
立陶宛退出17+1 中國和中東歐合作機制恐斷鏈

立陶宛退出17+1 中國和中東歐合作機制恐斷鏈
投資協定遭凍結 歐中關係前途未卜

投資協定遭凍結 歐中關係前途未卜
乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

乘客吸毒暴走 紐約飛舊金山班機中途迫降

熱門新聞

「英國最美皇室成員」、黛安娜王妃30歲姪女史賓塞。（取材自Instagram）

英最美皇室成員 戀上大32歲富翁…比她爸還年長

2021-05-17 00:45
一項研究報告指出，2017至2018年因患肺炎住院的病患體內，曾發現據信源自於狗的新型冠狀病毒，若證實是病原體，可能就是已知第8種導致人類患病的獨特冠狀病毒。美聯社

研究發現新型冠狀病毒 可能源自於狗

2021-05-21 10:49
哈利近日作客Podcast節目，將自己身為王子的「基因之痛」加諸在父親、女王和已故祖父身上。（視頻截圖）

哈利再爆內幕賣慘 美國人轟：滾回英國

2021-05-21 02:29
FT報導，日本多家銀行近來湧入許多退休人士上門詢問，他們收到美國拜登政府的紓困支票，不知能否兌現。 路透

天上掉下來的禮物？拜登紓困支票 日本退休族竟也收到

2021-05-20 09:02
印度加爾各答民眾排隊等候接種新冠疫苗。（路透）

生產疫苗的印度 為什麼買不到足夠的疫苗？

2021-05-17 09:04
哈利王子再度以受訪者的身分，與歐普拉侃侃而談內心的創傷。(美聯社)

哈利控王室忽視他和梅根 喪母痛靠酗酒吸毒麻痺

2021-05-21 21:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害

南加鑽石吧雙屍案 疑雙重謀殺 華人單親媽遇害
華人族群 「特斯拉癮」正蔓延

華人族群 「特斯拉癮」正蔓延
候鳥式養老 退休族新風潮

候鳥式養老 退休族新風潮
英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高

英最新研究：輝瑞和AZ疫苗對印度變種病毒防護力高
WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」

WHA明開幕 疫情獨立調查小組報告稱「中國台灣」