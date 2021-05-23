白俄羅斯令客機迫降抓反對派 歐洲領袖強烈譴責

現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕。路透資料照片

白俄羅斯 當局今天迫使愛爾蘭瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在首都明斯克（Minsk）後，搭乘這架班機的白俄反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭到拘捕，歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。

白俄羅斯國營電視台報導，瑞恩航空的編號FR4978班機轉降在明斯克後，現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕。

這架班機從希臘雅典（Athens）起飛，原本預計飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。明斯克機場 稍早透過聲明宣稱，班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，魯卡申柯下達讓客機轉降的命令，並派出一架米格-29戰機（Mig-29）在旁伴飛。

瑞恩航空指出，客機今天迫降在白俄羅斯且待了數個小時後，已經在格林威治標準時間23日18時25分安全飛抵維爾紐斯。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）譴責白俄羅斯迫使客機轉降是「國家恐怖主義行徑」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟 （EU ）做出「強而有力且團結一致的回應」。

歐盟發言人指出，歐盟將於24日和25日的峰會上，針對這起重大外交事件討論可能採取的制裁措施。