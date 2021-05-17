新增病例壓不住 馬來西亞考慮雪蘭莪州全面封城

圖為在吉隆坡，醫護人員替民眾做新冠病毒檢測。美聯社

馬來西亞衛生部今天表示，若現行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫限制無法遏制新病例激增，衛生部可能在全國工業化程度最高的雪蘭莪州（Selangor）實施全面封城 。

路透社報導，馬來西亞正在因應病例激增問題，專家表示，這波病例可能與具有高度傳染力的變異病毒有關。政府已禁止社交活動和跨州縣旅行，作為當局在開齋節（Eid Al-Fitr）假期前實施行動管制令（MCO）的一環。

衛生部長阿漢峇峇（Adham Baba）表示，目前商業活動仍可運作，但如果情勢惡化，政府可能得讓雪蘭莪州的商業活動停止。

雪蘭莪州作為馬來西亞的航運樞紐和工業之都，是貢獻國內生產毛額（GDP）和就業 機會的重要區域。它也是Top Glove等全球頂尖橡膠手套製造商設廠之處。

阿漢峇峇在視訊記者會上表示：「假如行動管制令無法抑制病毒擴散，就可考慮全面行動管制令。」

雪蘭莪州是馬來西亞最富庶、人口最多的州，自5月5日以來單日新增病例都超過1000例，占全國單日病例至少1/4。

截至昨天為止，馬來西亞累計病例逾47萬例、1902 人病故，感染率在區域內排第3高，僅次於印尼和菲律賓。

批評者認為，馬來西亞政府推動全國疫苗 計畫的速度緩慢。

擁有3200萬人的馬來西亞，目標在12月前替8成人口進行疫苗接種。而根據衛生部數據，至今僅約119萬人已接種至少一劑COVID-19疫苗。