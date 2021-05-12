印變異毒株 已蔓延至少44國

印度加爾各答民眾12日在疫苗接種中心外排隊等候接種第二劑。（路透）

印度 新冠疫情 蔓延到境內各處，印度衛生部12日通報，過去24小時有4205人病故，創下新高。世界衛生組織12日表示，在印度引爆疫情的突變病毒株，已蔓延到全球至少44個國家。

印度12日通報新增確診近35萬例，累計超過2,330萬人染疫，是全球第二高。印度主要城市疫情逐漸趨緩，但在2/3人口居住的廣大內地鄉村地區，病毒仍在擴散。

世衛 組織12日表示，導致印度疫情加速擴大的變異病毒株，已在44個國家偵測到。

法新社報導，世衛表示，B.1.617變異病毒去年10月在印度首度現蹤，之後在「世衛6個區域中的44個國家」上傳的公開資料庫中，在逾4,500個樣本中發現。

世衛在每周流行病學最新資訊中說：「世衛得知另有5個國家偵測到這種病毒。」

前幾天，世衛宣布這種首度在印度發現的變種病毒株「引發疑慮」，和另3種首度在英國、巴西與南非偵測到的變異病毒一樣，特別危險。這些變異病毒不是更具傳染性、致命性更高，就是能避開一些疫苗提供的免疫保護。

世衛解釋，將B.1.617列入特別觀察清單，是因為這個變異病毒似乎比原始病毒更易傳播，「有許多國家的感染率快速增加」。

世衛也提到「初步證據」指出，B.1.617病毒株對禮來藥廠研發的單株抗體療法更具抗藥性，初步實驗室研究指出，「抗體的中和反應有所降低」。

不過，世衛強調，變異病毒對疫苗效果造成的實際衝擊，可能有限。

世衛表示，B.1.617與其他更具傳染力的變異病毒擴散，似乎是導致印度新增確診與死亡病例激增的因素之一。