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布魯塞爾出現印度變種病毒確診 專家籲高度謹慎

中央社布魯塞爾10日專電
圖為8日在比利時首都布魯塞爾，民眾在戶外享用飲品。美聯社
圖為8日在比利時首都布魯塞爾，民眾在戶外享用飲品。美聯社

比利時首都布魯塞爾出現5例印度變種病毒確診病例，其中3人與印度旅遊史相關，專家推估當前印度變種病毒可能在比利時有更多傳播，必須高度謹慎。

布魯塞爾大區衛生協調員尼文（Inge Neven）今天表示，布魯塞爾地區發現5例印度變種病毒感染案例，其中3人與曾赴印度旅行者相關，且未接種疫苗，目前已展開廣泛接觸追蹤以確定傳播途徑。

尼文指出，由於印度變種的出現，因此即使布塞爾確診病例愈來愈穩定，但必須保持高度謹慎。

比利時印度變種病例增加，目前各地發現約共20多起病例，包括一家養老院，且確診者有接種疫苗。

比利時病毒學家范蘭斯特（Marc Van Ranst）接受法蘭德斯廣播電視台（VRT）訪問時表示，印度變種病毒可能在比利時已經更廣泛傳播，與其他變種病毒一樣，首先可以找到直接連接，例如有旅遊史等，接著出現間接連接，由於當前沒有一種疫苗保護力是百分之百，因此仍會出現接種疫苗者確診案例。

英格蘭公共衛生署（PHE）近日表示，首先在印度發現的一種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病毒株將列為「引發疑慮變種」，因科學家發現它的傳播速度比原來的變異病毒更快。

印度 變種病毒 疫苗

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