小鬚鯨倫敦泰晤士河迷途 眾人齊力助牠脫淺

一頭小鬚魚在倫敦西南方泰晤士河河道中擱淺，救援小組將小鯨魚引出水閘、用水管從上方澆灌。(美聯社)

英國 媒體報導，一頭小鯨魚今天在倫敦 西南方泰晤士河（Thames River）河道中擱淺，救援人員和水閘管理員晚間齊力合作，總算成功將這隻迷途的鯨魚引至安全地點。

根據報導，今天晚間首度有人目擊到這頭據信為小鬚鯨、身長約3公尺的鯨魚後，救援小隊旋即於晚間9時出頭抵達里契蒙（Richmond）擱淺現場附近的水閘。

路透社取得的影像畫面顯示，救援小組將小鯨魚引出水閘、用水管從上方澆灌，並在牠周圍放置大型黃色浮具時，吸引一小群民眾在岸邊圍觀。

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，錄下幾段小鯨魚影片的旁觀民眾麥吉（Daniel Magee）表示，起初他以為這是今年稍早曾出沒在同一地點的一隻海豹，直到靠近看到魚鰭，才發現是一頭鯨魚。

他說：「幾名水閘管理員以水管澆灌牠，且看似漲潮了，牠才得以轉身。由於牠開始側翻並激烈打水，我發現這頭鯨魚可能受傷了。」

英國廣播公司（BBC）報導，近4小時後，這頭鯨魚終於成功移動到較安全的地點。

英國廣播公司報導，這頭小鬚鯨為北大西洋常見物種，將接受獸醫評估，確保健康無虞後再進行野放。

一頭小鬚鯨在倫敦西南方泰晤士河河道中擱淺，救援小組在牠周圍放置大型黃色浮具。(美聯社)

影片來源：YouTube Sky News頻道