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民調居首 德國綠黨總理候選人籲對中國強硬

中央社／柏林25日電
德國9月將舉行大選，綠黨總理候選人貝爾伯克說，歐洲與中國是民主與獨裁的競爭關係，呼籲對中國採強硬立場。路透
德國9月將舉行大選，綠黨總理候選人貝爾伯克說，歐洲與中國是民主與獨裁的競爭關係，呼籲對中國採強硬立場。路透

德國9月將舉行大選，主要政黨外交政策備受關注，綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，歐洲與中國是民主與獨裁的競爭關係，她呼籲對中國採強硬立場。綠黨的民意支持度目前名列第一。

貝爾伯克接受「法蘭克福廣訊報」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）今天周日版訪問時表示，為了國家安全和價值，採用另一種方式與獨裁政權互動是下一任政府的關鍵課題。

貝爾伯克認為，歐洲與中國的關係是「自由民主與獨裁力量之間的制度競爭」，歐洲人應該要明白，中國利用「一帶一路」在全球各地投資基礎建設和能源網路，肆無忌憚擴張勢力。

貝爾伯克支持歐洲在與中國的制度之爭與美國合作，認為與中國來往必須兼顧「對話和強硬」。她說，德國不可能與這麼龐大的新興經濟體完全隔絕，但歐洲聯盟（EU）既然是一個自由民主國家組成的價值觀聯盟，就應採取相應的行動。

綠黨向來是德國最關注中國人權問題的政黨，她舉歐盟去年底與中國談判完成的投資協定為例，批評歐盟對受壓迫的維吾爾少數民族強迫勞動的問題談得不夠多，認為歐洲共同市場不應進口強迫勞動生產的產品。

針對是否開放華為技術有限公司（Huawei Technologies）參與網路建設，貝爾伯克說，外國政府正試圖滲透德國的數位系統，中國政府如果要求華為等中國廠商交出歐洲的資訊，歐洲的基礎建設就不能安裝他們的產品。

貝爾伯克也批評現在的德國政府在外交上過於被動，導致俄羅斯和土耳其等獨裁勢力在歐洲周圍填補空缺，若她執政德國和歐盟在外交上將會更主動。

根據「周日畫報」（Bild am Sonntag）今天公布的民意調查結果，綠黨的支持度28%，在朝野政黨排名第一，略微超過總理梅克爾（Angela Merkel）所屬的基民/基社聯盟（CDU/CSU）的27%。2005年11月起擔任總理的梅克爾兩年多前宣布只會做完這任。

40歲的貝爾伯克是德國政壇後起之秀，擔任綠黨共同主席的她尤其受到年輕選民歡迎。綠黨在接下來幾個月的選戰如果維持民意優勢，貝爾伯克有機會成為二戰後德國第一位綠黨籍總理。

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