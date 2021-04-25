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澳洲防長籲重視台海情勢 軍事重心轉向防中國威脅

中央社墨爾本25日綜合外電報導
澳洲總理莫里森(左)與國防部長杜登。(Getty Images)
澳洲總理莫里森(左)與國防部長杜登。(Getty Images)

澳洲國防部長杜登今天表示，「不應低估」與中國台灣爆發衝突的可能，但澳洲會與區域盟友合作，試圖維持和平。他還說，隨著中國威脅增加，澳洲軍方應把焦點轉到鄰近區域。

路透社報導，杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲廣播公司（ABC）電視訪問時，被問及因為台灣爆發衝突的可能性是否正在上升。他回答：「我不認為應該低估它（衝突）。」

杜登並表示，中國統一台灣的野心愈來愈明顯。他說：「人們必須務實看待相關活動。區內各地基地軍事化，顯然有大量活動，而且台灣和中國間抱持敵意。」

杜登還說，雖然澳洲國防軍（Defence Force）已做好高程度的準備，以因應澳洲區域盟友所面臨的任何威脅，但坎培拉政府會致力嘗試維持和平。

他表示：「我們希望確保自己繼續扮演區域內的好鄰居，與我們的夥伴和盟友合作，而且沒人想看到中國跟台灣或其他任何地方有衝突。」

根據九號電視台（9 News），杜登也在今天澳紐聯軍紀念日（Anzac Day）嚴正警告澳洲人，隨著中國威脅增加，澳洲國防軍是時候把焦點轉向鄰近區域。

杜登今天上午在九號電視台「今日週末」（Weekend Today）節目中，向數以萬計過去20年來曾在中東作戰的澳洲人和其他盟軍人員致敬，表示他們拯救澳洲與其他國家免受恐怖攻擊。

不過，阿富汗境內僅剩的80名澳洲國防軍成員預計9月前返國，杜登表示，澳洲現在必須聚焦更近處的國安威脅。他說：「我們必須承認我們的區域正在變化。」

「中國正在將我們區域內各地的港口軍事化。我們必須全數加以應對，這就是我們現在著重的事。」

杜登做上述宣布前，澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）21日晚間宣布，澳洲聯邦政府將撤銷維多利亞州與中國簽訂的「一帶一路」協議，並表示這項協議不符合澳洲的外交政策。

中國駐澳洲大使館網站21日晚間隨即發表「強烈不滿和堅決反對」聲明，形容澳洲的舉動為「針對中方的又一無理挑釁行徑」。

中國雖是澳洲最大的貿易夥伴，但自從坎培拉政府要求對新型冠狀病毒的源頭進行國際調查後，兩國外交關係惡化，促使北京發動貿易報復。中國的武漢市是全球第一個通報出現新型冠狀病毒的地方。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100425

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