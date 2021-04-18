日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

率團訪美的日本首相菅義偉(中)已跟美國輝瑞大藥廠達成增加採購疫苗劑量實質協議，預料今年9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。(美聯社)

日本 行政改革擔當大臣河野太郎今天說，正率團訪美的首相菅義偉已跟美國輝瑞 大藥廠達成增加採購疫苗 劑量實質協議，預料今年9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。

日本沒有國產疫苗，所採購的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發。

日本讀賣新聞報導，日本可接種疫苗的16歲以上民眾約有1億1000萬人，日本政府先前跟輝瑞簽訂在今年底前採購7200萬人份疫苗（一人兩劑，共1億4400萬劑）的契約。

日本放送協會（NHK）報導，人在美國的菅義偉為確保能在9月底前拿到可供全日本民眾施打劑量數，透過電話跟輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）會談，希望輝瑞可以增加提供疫苗。

負責日本境內疫苗接種工作的河野今天上午在電視節目表明，菅義偉已跟博爾拉達成實質協議。

河野說，今年9月底前就能讓全日本民眾施打疫苗，涵蓋對象為16歲以上民眾。

至於15歲以下孩童接種疫苗的部分，河野說，在美國要為12歲到15歲孩童施打疫苗，藥廠必須提出申請獲同意，「我想（輝瑞）遲早也會在日本提出申請」；包括接種日程等將委由專家進行討論，政府也會做好相關體制。

不過，共同社日前報導，根據英國牛津大學等調查，日本至少接種一劑COVID-19疫苗的接種率僅0.87%，大幅落後先進國家，不僅低於鄰國韓國的2.26%，甚至接近非洲平均接種率的0.65%。

身兼日本政府厚生勞動省傳染病對策諮詢小組成員的京都大學教授西浦博日前說，就算疫苗都有現貨，還是令人擔憂負責注射疫苗的醫護人員不足，「坦白說，到8月底前要完成高齡者疫苗接種恐有困難」。