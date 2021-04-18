我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

比特幣暴跌15% 7周來盤中最大跌幅

日方獲輝瑞承諾 9月可取得全日本民眾施打劑量

中央社東京18日綜合外電報導
率團訪美的日本首相菅義偉(中)已跟美國輝瑞大藥廠達成增加採購疫苗劑量實質協議，預料今年9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。(美聯社)
率團訪美的日本首相菅義偉(中)已跟美國輝瑞大藥廠達成增加採購疫苗劑量實質協議，預料今年9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。(美聯社)

日本行政改革擔當大臣河野太郎今天說，正率團訪美的首相菅義偉已跟美國輝瑞大藥廠達成增加採購疫苗劑量實質協議，預料今年9月就能拿到可供全日本民眾施打的劑量數。

日本沒有國產疫苗，所採購的疫苗是由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發。

日本讀賣新聞報導，日本可接種疫苗的16歲以上民眾約有1億1000萬人，日本政府先前跟輝瑞簽訂在今年底前採購7200萬人份疫苗（一人兩劑，共1億4400萬劑）的契約。

日本放送協會（NHK）報導，人在美國的菅義偉為確保能在9月底前拿到可供全日本民眾施打劑量數，透過電話跟輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）會談，希望輝瑞可以增加提供疫苗。

負責日本境內疫苗接種工作的河野今天上午在電視節目表明，菅義偉已跟博爾拉達成實質協議。

河野說，今年9月底前就能讓全日本民眾施打疫苗，涵蓋對象為16歲以上民眾。

至於15歲以下孩童接種疫苗的部分，河野說，在美國要為12歲到15歲孩童施打疫苗，藥廠必須提出申請獲同意，「我想（輝瑞）遲早也會在日本提出申請」；包括接種日程等將委由專家進行討論，政府也會做好相關體制。

不過，共同社日前報導，根據英國牛津大學等調查，日本至少接種一劑COVID-19疫苗的接種率僅0.87%，大幅落後先進國家，不僅低於鄰國韓國的2.26%，甚至接近非洲平均接種率的0.65%。

身兼日本政府厚生勞動省傳染病對策諮詢小組成員的京都大學教授西浦博日前說，就算疫苗都有現貨，還是令人擔憂負責注射疫苗的醫護人員不足，「坦白說，到8月底前要完成高齡者疫苗接種恐有困難」。

疫苗 日本 輝瑞

上一則

金融時報：沙烏地伊朗斷交4年後 官員會談盼破冰

下一則

南韓驚見印度雙重變種病毒 累計9例確診

延伸閱讀

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件
美國一半成年人 至少已接種一劑新冠疫苗

美國一半成年人 至少已接種一劑新冠疫苗
「疫苗天使」 華青助人預約疫苗

「疫苗天使」 華青助人預約疫苗
智利1050萬人實測疫苗 稱科興保護力達67%

智利1050萬人實測疫苗 稱科興保護力達67%

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
載著菲立普親王靈柩的靈車，美東時間9時40分從溫莎城堡出發。(美聯社)

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

2021-04-17 11:00
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
哈利與梅根接受歐普拉訪問，引發王室關係緊張。路透

迫不及待 哈利參加祖父葬禮後24小時內傳將火速返美

2021-04-15 07:55
菲立普親王(前)去世，英國沉浸在哀傷的氣氛中，但八卦小報還有機會繼續攻擊眼中釘梅根(右二)。(美聯社)

梅根成英國公敵 要不要奔喪「對王室都是污辱」

2021-04-10 19:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂

縱火、砸店、燒車、襲警 加州奧克蘭示威變暴亂
直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡

直播／菲立普親王葬禮結束 王室成員陪女王返溫莎城堡
繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」

繼輝瑞後 莫德納也說有必要打「補強第三針」
亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助

亞裔女紐約地鐵遭指臉辱罵 男遊民出手相助
菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿

菲立普親王葬禮 女王獨坐送別夫婿