英國菲立普親王逝世,已一年「沒回家」的哈利王子目前也從加州搭機抵達英國、並且進行隔離。除了參加父親的喪禮外,也是哈利和妻子梅根接受歐普拉專訪、大爆王室秘辛後首次與王室成員見面。美聯社

英國菲立普親王 過世前,曾被女王要求介入哈利 與梅根 專訪引發的風暴後續磋商,但菲立普拒絕介入,還告訴女王:「這事很快就和我沒關係了」。如今聽來,頗有一語成讖的味道。

王室傳記作者Gyles Brandreth也是親王友人,表示親王不反對哈利梅根受訪,也尊重他們做自己的選擇,但是認為不應該把私事攤出來講。專訪引起軒然大波後,王室進行危機處理談判,親王拒絕參與, 且告訴女王「I'll soon be out of it and not before time.」不但不想介入,還想儘快抽身。