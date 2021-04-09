悲傷巧合 菲立普親王逝世撞兒子結婚紀念日

英國女王伊麗莎白二世(中)、夫婿菲立普親王(左)和查爾斯王子(右)2016年合影。美聯社

英國女王 伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王 （Prince Philip）今天辭世，享耆壽99歲，對他長子王儲查爾斯而言是一個悲傷的巧合，因為今天也是他和第二任妻子卡蜜拉結婚16週年紀念日。

白金漢宮中午表示，菲立普親王上午在溫莎城堡安詳逝世。

英國全國接著降半旗，西敏寺在晚上6時敲鐘99下，象徵菲立普親王在世的99年。英國國防部表示，明天正午包括倫敦、貝爾法斯特、卡地夫和愛丁堡等地將鳴槍致敬。

「每日郵報」報導，查爾斯王子在下午緊急趕往女王與菲立普親王在疫情 期間避居的溫莎城堡。對查爾斯王子而言，今天本該是他和妻子卡蜜拉慶祝結婚16週年的日子，卻在今天痛失父親。

就在2星期前，查爾斯王子曾短暫訪問希臘，慶祝希臘獨立200週年。當時他還在晚宴上提到父親。

他說：「我和妻子非常高興能回到希臘，這個地方在我心中有塊特殊位置，畢竟這是我祖父的土地，在將近100年前，也是我父親的出生地。」菲立普親王於1921年出生於希臘，為丹麥和希臘王室成員。

菲立普親王2月中旬住院治療心臟宿疾與感染，前後住院28天，是他有史以來住院最久的一次。他在3月16日返回溫莎城堡。

英國王室在2日曾在臉書公布一張查爾斯王子與母親在溫莎浮若閣摩爾宮（Frogmore House）散步的照片，雖然文中沒有提到菲立普親王，但那天或許是查爾斯王子最後一次與父親見面。

白金漢宮今天下午一度擺出菲立普親王的訃告，但為了避免群眾聚集，隨後撤回。當局要求民眾不要聚集到白金漢宮或溫莎城堡外，也不要放置花束，呼籲民眾遵守防疫規則。英格蘭地區目前仍禁止超過6人群聚。

英國全國接下來將哀悼8天，菲立普親王的喪禮預料於17日舉行，目前尚未公布細節。但由於目前仍在疫情期間，預料會遵照親王生前的風格，捨去所有繁文縟節，也可能必須遵守參加人數上限30人規定，目前尚不清楚王室喪禮是否可例外。

英國王室與政府針對重要王室成員逝世制定詳盡計畫，菲立普親王的代號為「福斯橋」（Forth Bridge），但疫情打亂一切計畫。

白金漢宮表示：「在疫情期間，為遵守政府建議和保持社交距離守則，愛丁堡公爵殿下的喪禮與儀式將會修改，女王陛下正在斟酌，細節將在確認後公布。」

報導表示，菲立普親王的喪禮預料在溫莎城堡的聖喬治禮拜堂舉行，長眠於溫莎城堡的浮若閣摩爾花園。英國王室成員大多長眠於西敏寺或聖喬治禮拜堂，但維多利亞女王和她的丈夫阿爾伯特親王都埋葬在浮若閣摩爾花園。