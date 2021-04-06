我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

群組對話曝光 李義祥早知連假須停工還回報施工進度

路透：疫情復熾 全球死亡人數破300萬大關

路透：疫情復熾 全球死亡人數破300萬大關

中央社華盛頓6日綜合外電報導
全球疫情復熾，圖為4日波蘭醫院中一名新冠病患。(美聯社)
全球疫情復熾，圖為4日波蘭醫院中一名新冠病患。(美聯社)

全球疫情復熾，世界各國施打疫苗的努力面臨挑戰，根據路透社統計，全球因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數，今天突破300萬大關。

全球新增病歿人數再度攀升，尤其是巴西和印度。衛生官員把疫情升溫歸咎於首度出現在英國和南非的傳染力更強變種病毒，以及民眾對封鎖措施和其他限制感到厭倦。

根據路透社統計，全球染疫病歿人數歷經一年多才達到200萬，但僅約3個月時間就再添100萬人死亡。

路透社分析指出，巴西單日平均新增死亡人數高居全球之冠，且新增病歿數占全球1/4。

世界衛生組織承認巴西因為疫情陷入水深火熱中，並表示巴西的醫療系統不堪負荷，情況十分危急。

印度昨天通報新增染疫人數創新高紀錄，是繼美國之後，單日新增確診破10萬例的第2個國家。

印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）昨天開始關閉購物中心、電影院、酒吧、餐廳和宗教場所，與此同時醫院人滿為患。

包含51個國家的歐洲地區總死亡人數最高，累計將近110萬。英國、俄羅斯、法國、義大利和德國這5國，占全歐洲總病歿數約60%。

美國累計死亡人數高居世界之冠，超過55.5萬人，占全球總死亡人數約19%。過去3週新增確診持續攀升，但衛生官員認為美國接種疫苗進度快速，有望阻止死亡人數上升。美國有1/3人口已經接種至少一劑疫苗。

美國 疫情 疫苗

上一則

蘇伊士運河上又有船出包 義大利油輪引擎故障

延伸閱讀

50州都有英國變種病毒 沒打疫苗的年輕人首當其衝

50州都有英國變種病毒 沒打疫苗的年輕人首當其衝
2款疫苗都隔4周打第二劑 連鎖藥房華格林違規爆爭議

2款疫苗都隔4周打第二劑 連鎖藥房華格林違規爆爭議
印度疫情再起 單日新增10萬確診創新高

印度疫情再起 單日新增10萬確診創新高
馬州16歲以上居民 可預約大型接種站打疫苗

馬州16歲以上居民 可預約大型接種站打疫苗

熱門新聞

圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
杜特蒂被拍到對女傭伸出鹹豬手。圖／取自Miss Maggie推特

菲總統慶生 對女傭私處伸狼爪

2021-03-30 11:44
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺

德州亞裔一家六口遭滅門 疑兩兒子謀殺後自殺
Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議

Walgreens施打疫苗兩劑間隔時間與CDC規定不同 引爭議
美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝

美國新一波疫情危機 年輕人首當其衝
紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺

紐約市警分局長 警車停法拉盛公園旁自殺
華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭

華裔夫妻購物中心遭暴打 牙斷眼充血 4歲幼女嚇壞狂哭