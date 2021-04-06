路透：疫情復熾 全球死亡人數破300萬大關

全球疫情復熾，圖為4日波蘭醫院中一名新冠病患。(美聯社)

全球疫情 復熾，世界各國施打疫苗 的努力面臨挑戰，根據路透社統計，全球因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數，今天突破300萬大關。

全球新增病歿人數再度攀升，尤其是巴西和印度。衛生官員把疫情升溫歸咎於首度出現在英國和南非的傳染力更強變種病毒，以及民眾對封鎖措施和其他限制感到厭倦。

根據路透社統計，全球染疫病歿人數歷經一年多才達到200萬，但僅約3個月時間就再添100萬人死亡。

路透社分析指出，巴西單日平均新增死亡人數高居全球之冠，且新增病歿數占全球1/4。

世界衛生組織承認巴西因為疫情陷入水深火熱中，並表示巴西的醫療系統不堪負荷，情況十分危急。

印度昨天通報新增染疫人數創新高紀錄，是繼美國 之後，單日新增確診破10萬例的第2個國家。

印度疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）昨天開始關閉購物中心、電影院、酒吧、餐廳和宗教場所，與此同時醫院人滿為患。

包含51個國家的歐洲地區總死亡人數最高，累計將近110萬。英國、俄羅斯、法國、義大利和德國這5國，占全歐洲總病歿數約60%。

美國累計死亡人數高居世界之冠，超過55.5萬人，占全球總死亡人數約19%。過去3週新增確診持續攀升，但衛生官員認為美國接種疫苗進度快速，有望阻止死亡人數上升。美國有1/3人口已經接種至少一劑疫苗。