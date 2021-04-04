約旦前王儲稱遭軟禁 母親推文盼正義得以伸張

約旦前王儲韓沙(左)與其母諾爾王妃。(美聯社)

約旦前王儲韓沙自稱遭到軟禁，有消息指本案可能與未遂政變有關。韓沙的母親諾爾王妃（Queen Noor）今天譴責相關說法是「邪惡中傷」，並祈禱正義得以伸張。

諾爾王妃推文表示：「我為這項邪惡中傷的所有無辜受害者，祈禱事實與正義得以彰顯和伸張。願神保佑他們平安。」

約旦軍方昨天否認無任何官銜的韓沙（Hamzah bin Hussein）被拘留，但表示，已要求韓沙停止「可能被利用來動搖約旦穩定和安全的一些行動」。

「華盛頓郵報 」（Washington Post）則稱，韓沙行動受限，是為調查一項企圖推翻國王阿布杜拉二世（Abdullah II）的陰謀。

約旦官方的培特拉通訊社（Petra）報導，王室前顧問阿瓦達拉（Bassem Awadallah）與其他數名嫌犯已經被捕。

韓沙昨天發布影片自稱遭到軟禁，但否認涉及針對阿布杜拉的陰謀行動。

韓沙是前約旦國王胡笙（King Hussein）和美國 出生的4王妃諾爾所生。胡笙1999年罹癌駕崩，阿布杜拉二世即位後旋即冊立同父異母的韓沙為王儲，但2004年廢除韓沙的王儲地位，改立兒子胡笙（Hussein）。

韓沙檯面上與阿布杜拉關係良好，也與部族領袖交好。