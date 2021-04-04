我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

緬甸鎮壓達557死 民眾畫復活節彩蛋傳遞抗議訊息

緬甸鎮壓達557死 民眾畫復活節彩蛋傳遞抗議訊息

中央社 / 仰光4日綜合外電報導
緬甸自2月1日軍方發動政變，並廢黜民選政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，社會局勢嚴重動盪至今。 歐新社
緬甸自2月1日軍方發動政變，並廢黜民選政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，社會局勢嚴重動盪至今。 歐新社

緬甸反政變示威者今天用畫上反抗圖樣的復活節彩蛋，進行最新一波抗議。與此同時，軍政府仍持續殘忍鎮壓，截至昨天已有557人死亡。

緬甸自2月1日軍方發動政變，並廢黜民選政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，社會局勢嚴重動盪至今。

維安部隊試圖藉致命武力來平息大規模民眾起義。根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），截至昨天死亡人數已達557人。

今天適逢復活節，許多抗議者在水煮蛋外殼畫上政治訊息，再把蛋放在鄰居家門口，並裝袋掛在前門。

社群媒體上的照片顯示，有的蛋被繪上翁山蘇姬的畫像，以及象徵反抗的3指手勢；還有一些蛋寫著「救救我們的人民」、「民主」等字樣。

一個宣傳用彩蛋抗議的臉書（Facebook）社團，呼籲人們尊重基督徒的復活節傳統。

另外，在緬甸第二大城瓦城（Mandalay），也有民眾一大早就走上街頭。其中一些人帶著旗子、騎乘摩托車上街，不顧昨天在勃固（Bago）和摩尼瓦（Monywa）等城市又有4名抗議者死亡。

根據緬甸援助政治犯協會，目前緬甸全國至少有2658名平民被拘留。當局本週末還對40位名人發布逮捕令，多數名人已經躲起來。

一對姊妹2日與美國有線電視新聞網（CNN）記者講話後，也連同另一名親戚遭到拘留。當地媒體報導，兩人跟記者說話時曾比出3指手勢。

CNN發言人表示：「我們敦促當局就此事提供資訊，並讓每名被拘留者安全獲釋。」

緬甸 復活節 翁山蘇姬

上一則

牛軛礁外中國船不撤 菲控北京欲占南海更多據點

下一則

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

延伸閱讀

翁山蘇姬再出庭 遭加控違「國家機密法」可關14年

翁山蘇姬再出庭 遭加控違「國家機密法」可關14年
律師：翁山蘇姬未被控新罪名

律師：翁山蘇姬未被控新罪名
楊紫瓊舉「三指」聲援緬甸示威 民眾擬建人民軍自保

楊紫瓊舉「三指」聲援緬甸示威 民眾擬建人民軍自保

翁山蘇姬又被控收賄 緬官媒稱金額達55萬美元

翁山蘇姬又被控收賄 緬官媒稱金額達55萬美元

熱門新聞

圖為挖土機怪手與其他負責脫困的工作人員，在搶救長賜號成功後歡喜合影。（取材自「在蘇伊士運河開挖土機的傢伙」推特）

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

2021-03-30 10:52
長榮貨運輪「長賜號」在蘇伊士運河堵塞6天後，船體終於「再度浮起」，最新影片也顯示其船艏終於返回水面。（取材自蘇伊士運河官方臉書）

長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

2021-03-29 01:00
帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
長榮貨輪「長賜號」23日堵塞蘇伊士運河，造成航道雙向賭塞，不少報導開始回溯長賜號「出船禍」前的行徑軌跡。（Getty Images）

「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

2021-03-28 21:45
27日的衛星照片顯示，長榮長賜號卡在蘇伊士運河。（路透）

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

2021-03-27 20:18
在蘇伊士運河擱淺一周的「長賜輪」29日終於恢復自由，蘇伊士運河即將恢復通航。(美聯社)

長榮「長賜輪」終於恢復自由 運河即將恢復通航

2021-03-29 09:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊

西語裔不讓進公園 77歲林纘庭太極拳力抗暴力攻擊
官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書