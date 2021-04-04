緬甸鎮壓達557死 民眾畫復活節彩蛋傳遞抗議訊息

緬甸自2月1日軍方發動政變，並廢黜民選政府實質領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）後，社會局勢嚴重動盪至今。 歐新社

緬甸 反政變示威者今天用畫上反抗圖樣的復活節 彩蛋，進行最新一波抗議。與此同時，軍政府仍持續殘忍鎮壓，截至昨天已有557人死亡。

緬甸自2月1日軍方發動政變，並廢黜民選政府實質領袖翁山蘇姬 （Aung San Suu Kyi）後，社會局勢嚴重動盪至今。

維安部隊試圖藉致命武力來平息大規模民眾起義。根據緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners），截至昨天死亡人數已達557人。

今天適逢復活節，許多抗議者在水煮蛋外殼畫上政治訊息，再把蛋放在鄰居家門口，並裝袋掛在前門。

社群媒體上的照片顯示，有的蛋被繪上翁山蘇姬的畫像，以及象徵反抗的3指手勢；還有一些蛋寫著「救救我們的人民」、「民主」等字樣。

一個宣傳用彩蛋抗議的臉書（Facebook）社團，呼籲人們尊重基督徒的復活節傳統。

另外，在緬甸第二大城瓦城（Mandalay），也有民眾一大早就走上街頭。其中一些人帶著旗子、騎乘摩托車上街，不顧昨天在勃固（Bago）和摩尼瓦（Monywa）等城市又有4名抗議者死亡。

根據緬甸援助政治犯協會，目前緬甸全國至少有2658名平民被拘留。當局本週末還對40位名人發布逮捕令，多數名人已經躲起來。

一對姊妹2日與美國有線電視新聞網（CNN）記者講話後，也連同另一名親戚遭到拘留。當地媒體報導，兩人跟記者說話時曾比出3指手勢。

CNN發言人表示：「我們敦促當局就此事提供資訊，並讓每名被拘留者安全獲釋。」