長賜輪擱淺 日本船東正榮汽船與今治市受關注

長榮海運巨型貨輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一週，3月29日終於重新浮起脫困，運河恢復開放，但後續衍生的巨額賠償問題等，仍備受關注。 新華社

長賜輪擱淺意外，除了日本 船東「正榮汽船」公司外，也讓正榮汽船所在的愛媛縣今治市受到關注；超過500家跟造船與海運相關企業進駐，讓今治市成為全球少數的海事都市之一。

長榮海運巨型貨輪長賜輪（Ever Given）在蘇伊士運河（Suez Canal）擱淺近一週，3月29日終於重新浮起脫困，運河恢復開放，但後續衍生的巨額賠償問題等，仍備受關注。

日本朝日新聞報導，許多將擁有船舶出租的日本船東都位於今治市，讓今治市跟希臘、香港及北歐並稱世界四大船東聚集地。

今治市內有14家造船公司，所生產船隻占全日本約兩成；這裡有約160家船用機器製造商，另外當地約70家公司擁有的遠洋船舶數，占日本整體約4成。這裡有超過一萬名海事相關從業人員，是今治市經濟的重要支柱。

其中位居今治海事產業中心的公司，就是日本造船龍頭業者今治造船公司。今治造船公司透過收購經營陷入困難的同業，從1970年代開始逐步擴大規模。

近年來中國及韓國造船業崛起，讓今治造船公司面臨激烈競爭。今治造船公司透過2019年跟日本國內排名第2的日本海洋聯合公司（Japan Marine UnitedCorporation）展開資本業務合作等方式，成為日本海事業界重組 的中心。

這次發生擱淺事故的長賜輪船東是正榮汽船公司，屬今治造船公司集團企業之一，社長由今治造船社長檜垣幸人兼任，社員數29人。

正榮汽船除了出租大型貨櫃輪，還出租運輸汽車 的汽車船及運送原油的油輪等，可以說是負責造船的今治造船公司的「船東部門」，專門將船舶出租給各海運公司，旗下擁有逾百艘船隻。