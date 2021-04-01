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輝瑞聲明：疫苗能防南非變種病毒

歐盟何時推疫苗接種證明 西班牙：最遲6月就緒

中央社布魯塞爾1日專電

歐洲近期遭第三波疫情來襲，但以觀光產業為主的南歐國家力促恢復商機下，西班牙近日表示，若一切順利歐盟最晚將在6月推出疫苗接種證明。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒肆虐歐洲，導致第三波疫情居高不下，法國總統馬克宏3月31日才宣布，法國全國將進入封城，並持續4週。大學以外的各級學校也將關閉，改為線上授課，另表示希望所有法國人6月中旬能陸續接種疫苗。

雖然歐洲疫情嚴峻，加上疫苗接種速度慢，但南歐國家迫不及待盼儘早重啟旅遊業，西班牙外交部長龔薩雷斯-拉雅（Arancha Gonzalez Laya）3月31日表示，已經向歐洲聯盟執委會提出建議，若一切順利，最遲將在今年6月會有疫苗接種證明（vaccination certificate）。

她說疫苗接種證明對歐洲公民是一個很好的工具，如果可以在5月中旬推出更好，但最晚應不遲於6月，並指疫苗證明並非是要限制未接種疫苗者移動，但是擁有接種證明的人將可以更快地通過邊境。

歐盟27成員國在2月曾開會討論，對推出疫苗證明達成政治共識，但外界關注除了歐盟藥品管理局（EMA）核准的疫苗外，是否會納入俄羅斯及中國等僅獲得部分歐洲國家緊急使用授權的疫苗則尚待觀察。

雖然歐盟將推出接種疫苗證明，但世界衛生組織（WHO）歐洲區辦事處主任克魯格（Hans Kluge）近期則說，目前還不清楚接種後免疫力能持續多久，接種確實可防止重病出現，但不一定能阻止將病毒傳染給其他人，表達對歐盟推動疫苗證明的疑慮。

疫苗 歐盟 疫情

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