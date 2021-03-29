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佛洛伊德悲劇重演 墨西哥警「雙膝跪壓」女嫌致死

編譯徐榆涵／綜合報導
墨西哥女警日前跪壓在一名薩爾瓦多籍的女子背上，導致其頸部斷裂死亡。（影片截圖）
墨西哥女警日前跪壓在一名薩爾瓦多籍的女子背上，導致其頸部斷裂死亡。（影片截圖）

墨西哥檢方宣布，已對一名薩爾瓦多籍女子之死朝謀殺案方向偵辦，該名女子近日被路人拍到遭警察「跪壓」致死，與美國非裔男子弗洛伊德去年遇害情況雷同。

據報導，36歲女子阿里亞薩（Victoria Salazar Arriaza）27日在加勒比海沿岸的圖倫（Tulum）逝世。新聞網站Noticaribe發布的一段影片顯示，當她臉朝下趴在路上時，一名女警跪壓在她背上，另外兩名男警員則站在一旁未予以阻止。

影片畫面接著跳到阿里亞薩一動也不動，戴著手銬俯臥在地上。警員見狀後合力將她抬到警車後方。

當地媒體報導，阿里亞薩透過人道主義簽證在墨西哥待了大約三年，兩個10多歲的女兒也與她一起住在墨西哥。

驗屍報告結果出爐，阿里亞薩死於頸部斷裂。金塔納羅奧州檢察官蒙特斯（Oscar Montes）在影片中說，檢查發現，脊椎第一節和第二節斷裂，導致上脊柱部分骨折，造成受害者身亡。

司法部長辦公室發言人說，尚不清楚該名女子為何被拘捕，仍在調查其死因。截至目前，已對涉事的兩男一女、共三名警員進行訊問。

墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）在每日記者會上說，「她遭到殘酷對待和謀殺，這是個讓我們感到羞恥和痛苦的事實」。

薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）呼籲墨西哥對作案者追究法律責任，並說「我們要的只是正義」。布格磊承諾照顧好阿里亞薩的女兒，讓她們接受教育，並確保擁有一切所需。

來源：MILENIO YouTube

墨西哥女警日前跪壓在一名薩爾瓦多籍的女子背上，導致其頸部斷裂死亡。（影片截圖）
墨西哥女警日前跪壓在一名薩爾瓦多籍的女子背上，導致其頸部斷裂死亡。（影片截圖）

墨西哥 警察 美國

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