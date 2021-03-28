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長榮長賜輪脫困了 但蘇伊士運河何時暢通仍未知

編譯張君堯／綜合報導
根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面（圖右）指出，在搶救下長賜號目前已接近「擺正」，與先前「橫擋」在運河中間的情形相比（圖左），船頭部分似乎已脫離岸邊，救援任務似乎取得重大進展。(取材自VesselFinder)
根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面（圖右）指出，在搶救下長賜號目前已接近「擺正」，與先前「橫擋」在運河中間的情形相比（圖左），船頭部分似乎已脫離岸邊，救援任務似乎取得重大進展。(取材自VesselFinder)

長榮貨運輪「長賜號」（Ever Given）堵在蘇伊士運河（Suez Canal）上進入第6天，救援任務當地時間周一（29日）清晨4時到5時進到「關鍵階段」，根據最新畫面顯示，長賜號似乎已接近擺正、離脫困不遠。

➤➤➤「搖擺不定後斜插岸邊」長賜號進運河路徑曝光

海事服務供應商Inchcape指出，救援團隊已經成功解救在蘇伊士運河擱淺一周的長賜輪。長賜輪船身再次浮起，但還不能馬上知道運河水道需要多久才能暢通，超過450艘船阻塞何時疏通也不確定。

疏通和挖掘工作已挖走2.7萬立方公尺的沙土，河岸整整被挖走一塊，使救援工作終有突破。

根據船隻追蹤網站「VesselFinder」的最新畫面指出，在搶救下長賜號目前已接近「擺正」，與先前「橫擋」在運河中間的情形相比，船頭部分似乎已脫離岸邊，救援任務似乎取得重大進展。

荷蘭Boskalis救援團隊於28日開始輪流進行清淤和拖船拖曳作業，並表示已挖除2.7萬多立方公尺的泥沙，船艏卡住土堤的情況也開始鬆動，將有助於救援行動。貝仕船舶管理公司（BSM）也稱，一旦號吞困脫困、能夠移動，將會評估並決定船隻狀態是否適合航行運河。

長賜號自23日起堵住蘇伊士運河，目前在運河兩端等待的船隻至少有327艘。

蘇伊士運河 長榮

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