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聯軍介入葉門內戰6周年 沙烏地輸油站遇襲起火

中央社／利雅德26日綜合外電報導
沙烏地阿拉伯能源部25日表示，南部一處輸油站遭到一枚發射體擊中後起火燃燒，聲明未說誰是昨天這場攻擊的幕後黑手，但葉門什葉派「青年運動」叛軍曾多次對沙國能源設施發動攻擊。圖為「青年運動」叛軍。（Getty Images）
沙烏地阿拉伯能源部25日表示，南部一處輸油站遭到一枚發射體擊中後起火燃燒，聲明未說誰是昨天這場攻擊的幕後黑手，但葉門什葉派「青年運動」叛軍曾多次對沙國能源設施發動攻擊。圖為「青年運動」叛軍。（Getty Images）

沙烏地阿拉伯能源部今天表示，南部一處輸油站遭到一枚發射體擊中後起火燃燒，時值沙國率領聯軍介入葉門內戰屆滿6周年。

官方沙烏地新聞社（SPA）報導，能源部在聲明中說：「一枚發射體攻擊吉贊（Jizan）一處石油產品分配站…導致一座油槽起火。」目前沒有傳出人員傷亡。

聲明未說誰是昨天這場攻擊的幕後黑手，但近來葉門什葉派「青年運動」（Huthi）叛軍對沙國能源設施發動愈來愈多攻擊。

路透和法新社報導，聯軍表示，與伊朗結盟的青年運動企圖鎖定沙烏地邊城納吉蘭（Najran）和吉贊的大學攻擊。聯軍並說已摧毀一枚鎖定納吉蘭的發射體，以及攔截摧毀青年運動對沙國派出另外6架搭載炸藥的無人機。

沙國22日剛向青年運動提出一連串新計畫，目的在終結6年來的災難性衝突，其中包括在聯合國監督下「全面」停火。但青年運動隨即駁斥「了無新意」，並重申要求沙國率領的聯軍全面解除對葉門海空的封鎖。聯軍表示強制封鎖，是為了防止這些叛軍從伊朗走私武器。

青年運動2014年底將國際承認的葉門政府逐出首都沙那（Sanaa），沙國領導的軍事聯盟在2015年3月介入葉門衝突，對抗青年運動部隊。

葉門衝突普遍被視為沙烏地阿拉伯與伊朗之間的代理人戰爭。青年運動目前掌控葉門北部多數地區，否認是德黑蘭當局的傀儡，並稱他們是在對抗腐敗體制和外國侵略。

伊朗 能源部 沙烏地阿拉伯

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