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長榮貨輪擱淺蘇伊士運河 船長曝：被它遮住視線

編譯徐榆涵／即時報導
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images
長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍。Getty Images

長榮貨輪「長賜號」（Ever Given）23日擱淺在埃及蘇伊士運河，導致上百艘輪船大排長龍，外媒報導指出，船長將這起意外歸咎於一場擋住他視線的「沙塵暴」。

外媒報導，23日上午8時左右，長賜號從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端六浬處，疑似遭受瞬間強風襲擊，造成長賜號偏離航道，意外觸底擱淺。

控制運河交通的全球性航運服務集團GAC表示這艘船曾遭遇「全船停電」，這代表在受困之前就已失去動力與操舵功能，目前尚不確定事故發生原因。但蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）發言人透露，一場沙塵暴遮住船長視線，強風同時將船隻吹離航道，隨後便擱淺並失去動力。

一名官員警告，幫助長賜號脫困可能需要至少兩天時間。

曾任商船水手的航海歷史學家梅克利雅諾（Sal Mercogliano）警告，運河關閉將導致食物、燃料甚至是疫苗等重要物資供應，出現「災難性延誤」。

分析師透露，已有10艘載有1300萬桶原油的油輪已受困，原油短缺的憂慮導致油價上漲2%。目前尚不清楚長賜號當時所運載的貨物為何。

蘇伊士運河 沙塵暴 油價

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