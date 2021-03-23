普亭將注射疫苗但不公開 推動俄羅斯疫苗接種

俄羅斯總統普亭將在今晚接種疫苗但不公開。(美聯社)

儘管俄羅斯 已生產3款國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 ，當局正指望能提振國內進展有限的疫苗接種行動，克里姆林宮表示，總統普亭 將在今晚接種疫苗但不公開。

普亭（Vladimir Putin）昨天宣布，他將在23日接種疫苗，其他已注射疫苗的各國領袖包括美國總統拜登（Joe Biden）、英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）以及教宗方濟各（Pope Francis）等。

但不同於多位公開接種疫苗的各國元首，像是電視播出拜登注射美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech研發的疫苗，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）還脫掉襯衫接種，普亭則是關起門來做這件事。

克里姆林宮（Kremlin）發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，現年68歲的普亭不願在鏡頭前注射疫苗。普亭執政20年從未羞於面對媒體。

他說：「我們不會給大家看，你們得相信我們所說的，關於在鏡頭前注射疫苗，他不喜歡這麼做。」

培斯科夫又說，3款國產疫苗普亭挑選其中之一注射，但「刻意」不願具體說明是哪一款。

俄羅斯的3款自製疫苗分別是「衛星-V」（Sputnik-V）、EpiVacCorona與CoviVac，其中以衛星-V 最受矚目，這是以蘇聯時期首枚自製發射升空的人造衛星命名。

與其他國家相比，俄羅斯的疫苗注射行動進展較遲緩，但培斯科夫說，普亭沒必要藉由公開這麼做，來鼓勵更多俄羅斯民眾注射疫苗。

俄羅斯人口1億4400萬，目前只有400萬人注射2劑疫苗，另有200萬人已注射第一劑。疫苗懷疑論聲浪在俄羅斯高漲，近期民調顯示，不到1/3的民眾願意接種疫苗，將近2/3認為，新型冠狀病毒是人造生化武器。

法新社統計，俄羅斯是慘遭COVID-19疫情重創的國家之一，累計確診超過440萬例，超過9萬5000人染疫病故。