AZ疫苗疑釀血栓事件 德國加入歐洲國家停打AZ疫苗行列

英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）生產的疫苗出現引發血栓疑慮等問題，德國今天加入幾個歐洲國家行列，決定停止施打AZ疫苗。美聯社

由於歐洲傳出多起接種英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）所生產疫苗 後出現血栓的案例，德國 今天加入幾個歐洲國家行列，決定停止施打AZ疫苗，表示必須更仔細研究此事。印尼也決定延後施打這支疫苗。但泰國 宣告明天起將開始接種。

德國衛生部表示，在德國與歐洲傳出與接種疫苗有關的大腦血管栓塞新報導後，主管疫苗的保羅艾爾立希研究所（Paul Ehrlich Institute）認為有必要進一步研究此事。

衛生部表示：「歐盟藥品管理局（EMA）將決定相關新發現是否及將如何影響對這種疫苗的許可。」

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）今天表示，由於歐洲若干AZ疫苗施打者出現血栓的報導，將延後施打這支疫苗，等待世界衛生組織（WHO）審查。

泰國官員指出，將於明天開始使用AZ疫苗，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）及他的內閣成員預定領頭施打。泰國先前因安全性顧慮暫緩施打這支疫苗。

泰國是在12日成為歐洲地區以外首個暫緩使用AZ疫苗的國家，此前愛爾蘭、丹麥、挪威、冰島及荷蘭當局都因為AZ疫苗相關血栓問題，暫時停用這支疫苗。

丹麥醫藥署昨晚表示，國內一名60歲婦女在施打AZ 疫苗後死於血栓，她曾出現「極不尋常」的症狀，包括血小板數量低，大小血管出現血栓，且有出血問題。

荷蘭藥品監察機構Pharmacovigilance Centre Lareb 今天指出，國內有10起接種AZ疫苗出現值得注意不良副作用的案例。

數小時前，荷蘭政府才因其他國家傳出施打AZ疫苗可能出現出乎意料副作用，宣布暫停使用這支疫苗。