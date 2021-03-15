我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

奧斯卡入圍揭曉 「無依之地」6項、「曼克」10項

菲律賓4天內染疫人數倍增 總統發言人也確診

中央社馬尼拉15日專電

菲律賓新冠肺炎新增確診數持續攀升，10日到13日，短短4天內，單日新增病例幾乎倍增，連菲律賓總統發言人羅奎也難逃染疫，今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。

菲律賓今天通報新增5404例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診、8人不治，單日確診數創下7個月新高及菲國疫情爆發以來第4高，累計確診病例達62萬6893例，已有1萬2837人病逝。

值得注意的是，菲律賓5天前的單日確診數為2886例，連日來一再攀升，11日到13日的新增確診數分別為3749、4578和5000例。

菲律賓新聞網站InterAksyon今天報導，美國流行病學家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）13日在推特分享菲國新增確診數圖表並寫道：「令人憂心的趨勢（發生在）短短4天內？菲律賓處於麻煩中。」

疫情持續延燒下，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。

羅奎說：「因為今天我會跟總統會面，所以我昨天做了檢驗，結果今天出爐。」

羅奎表示，他11日與總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）前往東內格羅省（Negros Oriental）出席一場動土儀式前一天，得到的檢驗結果是陰性。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，隨著大馬尼拉地區確診數攀升，菲律賓總醫院（PGH）的加護病房和聖路加醫學中心（St. Luke's Medical Center）的新冠肺炎病床都已經滿床。

馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）市長畢乃（Abigail Binay）告訴ANC新聞台：「實際上，早在上週，我們的（醫院）占床率已經達到100%。」

新冠肺炎 疫情 美國

上一則

印度爆第2波新冠肺炎疫情 新增病例劇增

延伸閱讀

青瓦台：文在寅為出席G7峰會 23日將接種AZ疫苗

青瓦台：文在寅為出席G7峰會 23日將接種AZ疫苗
新聞幕後／王文淵一句話 王美花府內挨訓

新聞幕後／王文淵一句話 王美花府內挨訓
布林肯與巴拉圭總統通話 籲持續與台灣合作

布林肯與巴拉圭總統通話 籲持續與台灣合作
菲律賓男團MV秀出南海仲裁古地圖 網友讚愛國

菲律賓男團MV秀出南海仲裁古地圖 網友讚愛國

熱門新聞

哈利與梅根接受歐普拉訪問，衝擊英國王室形象。Getty Images

抓到了！讓梅根對王室不滿 都是這個人的錯

2021-03-11 06:45
王室傳記作者包爾認為，王室面對的指控沒有根據，哈利與梅根卻擁有排山倒海的支持，這個聲明是「禮貌駁回與外交擁抱的傑作」。路透

薑是老的辣！專家解讀女王聲明 打臉梅根又不失禮

2021-03-10 06:48
圖為英國女王伊麗莎白二世。美聯社

女王遞出橄欖枝 ：對哈梅經歷難過 將「私下解決」種族歧視指控

2021-03-09 15:11
威廉（左）與哈利兄弟情誼傳出生變。路透

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

2021-03-12 07:52
哈利梅根移居美國已有一年，這期間他們的收入來源引起不少討論。(美聯社)

快看世界／淡出王室一年 哈利梅根的經濟來源是？

2021-03-12 12:55
英國威廉王子夫婦11日訪視學校，是梅根接受專訪後兩人首度公開露面。路透

威廉的反擊！英王室沒有種族歧視 尚未跟哈利講話

2021-03-11 07:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化

不用再調時鐘？國會兩黨推動夏令時間永久化
南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到

南加37歲女子獨自長途健行失蹤 現屍體被找到
紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久

紓困支票待處理？富國、大通銀行17日才能動用被怨太久
疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受

疫期亞裔家人遭種族歧視 馬州州長無法接受
41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群

41歲高膽固醇血症猝逝 醫師：這6類是高危險族群