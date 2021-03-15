菲律賓4天內染疫人數倍增 總統發言人也確診

菲律賓新冠肺炎 新增確診數持續攀升，10日到13日，短短4天內，單日新增病例幾乎倍增，連菲律賓總統發言人羅奎也難逃染疫，今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。

菲律賓今天通報新增5404例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診、8人不治，單日確診數創下7個月新高及菲國疫情 爆發以來第4高，累計確診病例達62萬6893例，已有1萬2837人病逝。

值得注意的是，菲律賓5天前的單日確診數為2886例，連日來一再攀升，11日到13日的新增確診數分別為3749、4578和5000例。

菲律賓新聞網站InterAksyon今天報導，美國 流行病學家丁亮（Eric Liang Feigl-Ding）13日在推特分享菲國新增確診數圖表並寫道：「令人憂心的趨勢（發生在）短短4天內？菲律賓處於麻煩中。」

疫情持續延燒下，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）今天宣布自己確診感染2019冠狀病毒疾病。

羅奎說：「因為今天我會跟總統會面，所以我昨天做了檢驗，結果今天出爐。」

羅奎表示，他11日與總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）前往東內格羅省（Negros Oriental）出席一場動土儀式前一天，得到的檢驗結果是陰性。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，隨著大馬尼拉地區確診數攀升，菲律賓總醫院（PGH）的加護病房和聖路加醫學中心（St. Luke's Medical Center）的新冠肺炎病床都已經滿床。

馬尼拉都會區馬卡蒂市（Makati）市長畢乃（Abigail Binay）告訴ANC新聞台：「實際上，早在上週，我們的（醫院）占床率已經達到100%。」