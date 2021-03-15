新加坡擴大疫苗施打對象 啟動移工接種計畫

新加坡 去年底啟動2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 接種計畫以來，持續擴大施打對象，目前已開始為宿舍移工施打疫苗；完成疫苗接種者未來定期採檢的頻率可放寬。

新加坡衛生部8日指出，住在宿舍的移工面臨爆發大型群聚感染風險，移工疫苗接種計畫將先為1萬名住在規模前5大宿舍且從未被感染的移工施打，接著再擴及至其他移工。完成疫苗接種的移工接受定期病毒檢測的頻率將從目前每14天放寬至每28天採檢。

星國人力部今天回覆中央社記者詢問時表示，已開始在5個宿舍為移工接種疫苗。

人力部也透過臉書發文表示，移工疫苗接種計畫於12日啟動。根據貼文，首位接種COVID-19疫苗的移工霍森（Hossain Mohammad Afzal）說：「我想打疫苗，因為我知道它是安全的，也可為我的朋友提供更好的保護力，免於感染COVID-19。」31歲的霍森是營建業移工。

新加坡已批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的疫苗，以及美國莫德納（Moderna）疫苗。

星國人口約為570萬人。去年初全球疫情 爆發後，星國一開始疫情還算控制得力，後來因爆發大規模移工宿舍群聚感染，導致確診人數急遽上升。

在疫情高峰期，曾一度連續4天確診人數都破千，也有好幾個月的時間，每天都新增幾百人確診。移工宿舍疫情自去年下半年逐漸趨穩，截至目前為止，新加坡累計確診人數中有5萬4511人是宿舍移工，約佔總確診案例9成。

目前新加坡整體疫情保持穩定，每天新增案例主要來自境外移入。衛生部今天通報，新增12人確診，全是境外移入案例，全國累計確診案例為6萬117起，病故人數為30人。