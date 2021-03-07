戰火讓摩蘇爾淪廢墟 教宗到訪傳揚友愛和平信念

天主教教宗方濟各(右)Pope 訪伊拉克。(美聯社)

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）今天拜訪伊拉克摩蘇爾市（Mosul）。他在一座損毀的教堂外為戰爭受難者祈禱，並告訴當地穆斯林和基督徒：友愛比相殘更禁得起時間考驗。

激進組織伊斯蘭國（IS）在2014至2017年間占領伊拉克北部的摩蘇爾，期間大肆殘害當地歷史悠久的基督徒團體。

路透社報導，84歲的方濟各今天步行經過一間間淪為廢墟的房屋與教堂，來到這座古老城鎮昔日繁榮的中心廣場。

方濟各坐在一張白椅上，圍繞在他身旁的是只剩骨架的建築。加色丁禮天主教會摩蘇爾總主教穆沙（Najeeb Michahael Moussa）對他說：「我們一起向基本教義派、宗派主義和貪腐說不。」

摩蘇爾舊城（Old City）有數座古老教堂和清真寺在2017年被毀。當時伊拉克部隊和一支國際軍事聯盟為了趕走伊斯蘭國，掀起一場浴血激戰。

如今則是伊拉克政客的貪腐、內鬥，拖慢摩蘇爾重建步調，城市大部分區域依然是一片廢墟。

身邊的荒蕪景象讓教宗看起來有所感觸。他為摩蘇爾所有死者祈禱時說：「這個國家、這個文明的搖籃竟受如此野蠻的打擊折磨，多麼殘酷。古老的敬拜場所被毀；數以千計的人─包括穆斯林、基督徒、亞茲迪（Yazidi）與其他族群─被迫離開家園或被殺。」

「不過，我們今天重申，我們確信友愛比相殘更禁得起時間考驗、希望比仇恨更有力量、和平比戰爭更加強大。」

教宗還說，希望永遠不會因為「那些濫用神之名走上毀滅道路之人所濺灑的鮮血」而變得沉默無聲。此說似乎直指伊斯蘭國。

法新社報導，方濟各今天也在阿爾塔西亞教堂（Al-Tahera）半倒的石牆前，籲請伊拉克和中東的基督徒留在家園。這座教堂的屋頂在2017年與伊斯蘭國抗戰期間崩毀。

方濟各以「悲劇」形容基督徒大舉遷出戰亂頻仍的伊拉克，以及更大範圍的中東區域。他說這「不只是對有關個人和社區，也對他們離開的社會造成無法估量的傷害」。

伊斯蘭國的屠殺迫使伊拉克北部尼尼維省（Nineveh）數以十萬計的基督徒逃亡。2003年美國 帶頭入侵之前，伊拉克還有約150萬基督徒，如今已減至不到40萬人。

信徒們今天聚集在阿爾塔西亞教堂院落。摩蘇爾市天主教神父奇托（Boutros Chito）說，教宗來訪可以改變人們怎麼看待這個城市。他告訴法新社：「教宗方濟各會向全世界公告，我們是和平的子民與愛的文明。」

教宗今天也讚美摩蘇爾的努爾清真寺（Al-Nouri）及其知名宣禮塔「駝背塔」（Al-Hadba），二者在與伊斯蘭國抗戰期間被毀。

教宗還說，摩蘇爾的時間聖母教堂（Church of Our Lady of the Hour）「提醒行人生命短暫、時間寶貴」。

除了摩蘇爾，教宗今天也前往伊拉克北部的卡拉哥希鎮（Qaraqosh），在一座古老教堂與基督徒會面。

伊斯蘭國2014年攻入卡拉哥希鎮時曾縱火焚燒這座教堂，但2016年激進份子被驅離後，教堂壯觀的大理石地板與柱子已獲修復，信徒今天聚集在教堂歡迎教宗。