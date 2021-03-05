憂疫情復燃 東京都及3鄰縣緊急事態延至21日

日本東京都池袋街景。（Getty Images）

日本 東京都及3鄰縣因應疫情 實施緊急事態宣言，原定至7日止，但因疫情未歇，日本首相菅義偉 今天宣佈上述地區緊急事態宣言延長2週，至3月21日。

日本為防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情擴大，首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣）從1月8日起實施「緊急事態宣言」1個月，但因疫情未歇，延長實施到3月7日，日本政府認為有需要再延長2週。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今晚在記者會上說：「剛才召開政府會議，防疫對策本部決定針對東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣的緊急事態宣言延長2週，至3月21日為止。

有關疫苗接種，菅義偉表示，日本至今約有3萬7000人已接種，包括是否有副作用等問題，政府會持續發佈讓人民輕易了解的資訊，同時也會和地方政府合作準備好讓民眾接種。

菅義偉感謝醫護相關人員的努力以及民眾的合作。他說，之前曾說會參考新增確診病例、病床使用率等做出解除緊急事態宣言的決定。首都圈1都3縣幾乎都達到原先預定的標準，但還有一些地區病床使用率高，疫情仍嚴峻，雖然確診病例有減少的傾向，但減少的速度減緩；有些地區外出人潮漸增，很擔心疫情「復燃」。

他表示，當初承諾實施緊急事態宣言至3月7日為止，但沒能做到，他感到很抱歉。

緊急事態宣言期間，很多公司、商店的經營受到影響。對此，菅義偉表示，他有聽到很多人說快經營不下去了，政府會儘可能持續提供支援。

菅義偉表示，聚餐時染疫風險高，春天是學校舉行畢業典禮、入學典禮、迎新送舊等人生重要時刻的季節，賞櫻花等人群聚集的機會也增多。他盼民眾不要多人聚餐，即使緊急事態宣言已解除的地區，聚餐盡量是家族成員或控制在4人以內。

菅義偉表示，雖然在日本沒發現變種病毒株有擴散的情況，但是去年年底以來，已有19個都府縣發現變種病毒株，有必要持續提高警覺。