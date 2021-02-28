等不及！普吉島擬自購疫苗加速解封 盼成為「免疫島」

新冠疫情與邊境封鎖重創普吉島觀光，圖為去年3月底知名景點喀塔海灘空無人車的景象。路透

南華早報報導，泰國 知名度假勝地普吉島正制定計畫要成為一座「免疫島」，希望能從新冠疫情中加速復甦，但該計畫取決於能否更早獲得疫苗 。泰國在28日正式啟動疫苗接種計畫。

普吉島正面臨經濟危機，飯店、酒吧與旅遊公司關閉的數量每個禮拜都在增加，島上官員正尋求自購疫苗來跳過泰國政府的疫苗接種計畫。

普吉島旅遊協會主席布米奇蒂指出，島上已有8成旅遊業者破產，並稱希望以每天2500人的速度，讓島上7成人口接種疫苗，以便在10月1日全面開放。

布米奇蒂說：「我們必須在不需要隔離情況下開放，這是普吉島生存下去的唯一途徑。我們不會坐以待斃。我們將直接訂購疫苗，我們不會接受任何政府配額，然後我們就能宣布自己為免疫島了。」

一些普吉島商家已開始採購自己的新冠疫苗，即使泰國目前僅批准阿斯特捷利康與中國科興生物開發的疫苗。泰國政府將給普吉島6萬劑疫苗，預計在3月至5月之間運抵，這讓當地旅遊相關從業人員覺得快要撐不下去。

51歲的計程車司機說：「有些人為了生存賣掉房產或是去銀行借錢，但對很多島民來說，銀行不會貸款 給你第二次或第三次。」