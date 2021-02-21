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美波音777空中驚魂 日本要求業者停飛32架同款引擎客機

編譯洪啟原／綜合外電
美國聯合航空一架波音777-200客機，其引擎在起飛後不久起火燃燒，並且持續掉落碎片。(歐新社)
美國聯合航空一架波音777-200客機，其引擎在起飛後不久起火燃燒，並且持續掉落碎片。(歐新社)

日本運輸監管機構呼籲國內航空業者停飛32架客機，因這些客機與引擎起火燃燒的波音777客機，皆使用同款引擎。後者在20日起飛後不久引擎起火燃燒，途中持續掉落引擎碎片。

美國聯邦航空管理局（FAA）局長Steve Dickson表示，已發出緊急適航指令，「要求立刻檢查或加強檢查搭載Pratt & Whitney PW4000引擎的波音777客機。這可能意味著某些飛機將停飛」。

FAA並表示，將對該型號引擎獨有的中空風扇葉片提高檢查頻率，這款引擎只用在波音777客機上。FAA今天與Pratt & Whitney和波音舉行會議，以敲定這項適航指令和相關公告的細節。

日本國土交通省21日宣布的這項消息，預計影響日本航空13架客機和全日空的19架客機，被點名的客機周一（22日）皆未安排航班。

原定從丹佛飛往檀香山的美國聯合航空一架波音777-200客機，在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。波音表示，這架客機在起飛不久後發現引擎故障。

在接獲日本當局的指示前，日本航空和全日空已超前部署、停飛這32架客機。國土交通省表示，呼籲業者停飛這些客機後，將有更多時間思考額外的措施，以因應聯合航空的飛機引擎故障事件。

這架波音777-200客機在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。(歐新社)
這架波音777-200客機在美東時間20日緊急折返丹佛迫降。(歐新社)

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