遭質疑不中立！奧運組委會長橋本聖子退出自民黨

日本前奧運大臣橋本聖子改任奧運組織委員會會長，遭在野黨質疑行政不中立，把奧運當作政治工具。橋本19日下午向所屬的自民黨遞交退黨申請書，證明自己要辦好奧運的決心。路透

日本 前奧運大臣橋本聖子改任奧運組織委員會會長，遭在野黨質疑行政不中立，把奧運當作政治工具。橋本19日下午向所屬的自民黨遞交退黨申請書，證明自己要辦好奧運的決心。

橋本18日就任組委會會長，也辭去奧運大臣一職，由朝日電視台主播出身的丸山珠代接任。

中央社／東京19日綜合外電報導

日本放送協會（NHK）報導，昨天接任東京奧運 暨帕運組織委員會主席的橋本聖子，為明確展現政治中立，已向所屬政黨自民黨提出退黨申請書。

日本前東京奧運暨帕運擔當大臣橋本聖子，昨天接下東京奧運暨帕運組織委員會新任主席，她今天上午才表明不會因為接任主席退出自民黨，也會繼續從事議員活動。

她說，會在力保中立的情況下，「為了不讓大家抱持疑問，會留意所有行動將遵循奧林匹克憲章」。

不過，在野黨批評，橋本身為自民黨議員，接任主席有違國際奧林匹克委員會（IOC）的政治中立原則，可能因此讓橋本態度出現180度轉變，下午決定提出退黨申請書。

至於橋本目前仍是參議員 ，時事通信社報導，橋本重申無意請辭議員的看法。

小池稱橋本鐵娘子 接東奧組委會主席是天命

日本東京都知事小池百合子，今天談到橋本聖子接任東奧暨帕運組織委員會新任主席時說，橋本過去總計出賽過7次夏季及冬季奧運，「我想對橋本來說，（接下主席）是天命」。

日本朝日新聞報導，小池還說，橋本昨天接任主席後，她在跟國際奧林匹克委員會（IOC）聯繫的電子郵件中，稱橋本為「鐵娘子」（Iron Lady）。

身為東京奧運及帕運主辦城市知事的小池說，距離東奧開幕只剩154天，希望跟橋本好好合作迎接東奧。

談到參議員丸川珠代接任東奧暨帕運擔當大臣，小池說，從某種意義上來說，這是「將危機化為轉機」，能重新出發創造良好氛圍。

共同社報導，丸川今天說，昨天晚間決定接下大臣職務後，就跟小池通電話。小池在電話中表示「一起加油迎東奧」，丸川則說「將全力協助辦好東奧」，兩人相互打氣聲援。

東奧暨帕運組織委員會前主席森喜朗，本月3日在日本奧會（JOC）一場會議上，發表「如果理事會有很多女性成員，會很花時間」等言論，日媒報導後，海內外批評聲浪升高。森喜朗12日請辭。

日本前東京奧運暨帕運擔當大臣橋本聖子，昨天接下東京奧運暨帕運組織委員會主席。