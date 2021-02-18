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臉書大戰澳洲！學者：平台「使用者付費」是大勢所趨

記者陳宛茜／台北報導
澳洲報紙頭版刊登臉書相關新聞。(美聯社)
澳洲報紙頭版刊登臉書相關新聞。(美聯社)

澳洲政府擬立法要求臉書、Google等平台需付費給新聞提供者，Google妥協但臉書則以限制用戶分享澳洲媒體新聞反擊。台大新聞所教授洪貞玲認為，平台付費給新聞提供者是大勢所趨，但是否要透過政府力量來達成有待商榷。

文化大學新聞傳播學院院長胡幼偉認為政府不應干預商業行為，建議內容提供者透過結盟凝聚力量對抗強勢平台。世新大學口語傳播暨社群媒體學系教授溫偉群則說，傳統媒體可透過與其他科技平台合作，反制不願分享利潤的強勢平台。

洪貞玲前年曾赴英國參加國際媒體會議，發現澳洲媒體相當積極地和社群平台協商，要求平台使用新聞時給予合理利潤。而歐盟也透過著作權法令要求平台不能轉載新聞全文，否則必須給予媒體使用費用。

她分析，Google可以決定要讓使用者搜到那些媒體提供的新聞，較能合理估算使用費用；而臉書是靠用戶轉載分享新聞，難以估算使用費用。但「天下沒有白吃的午餐」，平台付費給內容提供者是無法違逆的潮流。

澳洲政府擬用立法要求平台「使用者付費」，台灣政府可以嗎？洪貞玲坦言，現階段的台灣「沒有這樣的條件」，貿然立法只是重演遭臉書下架新聞的命運。而澳洲政府其實只是打算立法規定「平台和內容提供者要有議價空間」，並非強制付費。

胡幼偉也說，在民主國家，政府必須尊重自由經濟市場原則，透過政府力量「劫富濟貧」、干預民間商業行為並不恰當，政府也不可能年年協助媒體跟平台談價錢。

「市場的問題必須用市場的方式解決！」溫偉群表示，在英國，臉書已宣布推出的「臉書新聞」，會就新聞內容付費給媒體，這是因為臉書想跟蘋果的「蘋果新聞」一別苗頭。傳統媒體也可以透過與其他科技平台如微軟、蘋果合作，讓臉書在競爭壓力下不得不付費。

胡幼偉則建議，傳統媒體可以跟網紅、youtuber等「內容提供者」結盟，凝聚力量要求臉書分享合理利潤，否則就不提供內容。

臉書 澳洲 利潤

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