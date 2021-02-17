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緬甸封鎖對外聯繫 衛星拍下示威者排字：我們要民主！

編譯周辰陽／綜合報導
衛星拍到一群示威者16日在曼德勒的緬甸資訊技術研究院外街道上，排出「我們要民主」的字樣。（路透/Maxar）
衛星拍到一群示威者16日在曼德勒的緬甸資訊技術研究院外街道上，排出「我們要民主」的字樣。（路透/Maxar）

緬甸軍方1日奪權後，多次祭出斷網與封殺社群媒體，企圖阻擋民眾集結抗議，但示威者還是照樣上街，讓太空的衛星拍到他們不打算束手就擒，持續向全世界傳遞他們的訴求。

從太空技術公司Maxar發布的照片可見，一群示威者16日在曼德勒的緬甸資訊技術研究院外街道上，排出「我們要民主」的字樣。另一張照片可見曼德勒火車站當天完全不見通勤族蹤跡，有5輛陸軍運輸卡車就停在大門口外。

衛星拍到曼德勒火車站16日完全不見通勤族蹤跡，5輛陸軍運輸卡車（紅圈）就停在大門...
衛星拍到曼德勒火車站16日完全不見通勤族蹤跡，5輛陸軍運輸卡車（紅圈）就停在大門口外。（路透/Maxar）

一位市民告訴CNN，當地15日有一場大規模抗議，軍方則動員大批部隊進駐。

Maxar同時還發布多張克欽邦首府密支那13日的照片，能見到大批示威者上街，占走一半的大馬路，人潮前後超過至少一個街區，導致一個十字路口輕微塞車。

衛星拍到示威者13日走上首都奈比多的街道，卻被軍警出動的噴水車防線擋住去路。（路...
衛星拍到示威者13日走上首都奈比多的街道，卻被軍警出動的噴水車防線擋住去路。（路透/Maxar）

同時，首都奈比多與第一大城仰光的13日空拍照則可見到民眾聚集起來，軍警則出動噴水車，築起防線，阻擋示威者繼續前進。

美國之音12日曾報導，仰光一位匿名網安專家透露，緬甸軍方得到中國的技術協助，可開發出類似於中方「國家防火牆」的網路長城。但路透16日轉述緬甸軍方發言人說法指出，他們並未跟中方合作蓋網路長城，如果有必要的話，緬軍自己就有足夠的專家。

衛星拍到一群示威者13日走上克欽邦首府密支那的街道，占走一半的大馬路，人潮前後超...
衛星拍到一群示威者13日走上克欽邦首府密支那的街道，占走一半的大馬路，人潮前後超過至少一個街區，導致一個十字路口輕微塞車。（路透/Maxar）

衛星拍到示威者13日走上第一大城仰光的街道，軍警則出動噴水車，築起防線，不讓示威...
衛星拍到示威者13日走上第一大城仰光的街道，軍警則出動噴水車，築起防線，不讓示威者接近市政府。（路透/Maxar）

緬甸 太空 社群媒體

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