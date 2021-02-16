澳取消雙重國籍恐怖分子公民身分 紐總理批卸責

紐西蘭總理阿爾登。美聯社

紐西蘭總理阿爾登今天指責澳洲 規避責任，因為一名據報是極端組織伊斯蘭國（IS）成員的紐澳雙重國籍女子在土耳其被捕後，坎培拉取消她的澳洲國籍。

阿爾登（Jacinda Ardern）罕見批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，坎培拉犯下「錯誤」，誤以為紐西蘭會接受那名女子。阿爾登表示，那名女子與澳洲有深厚淵源。

阿爾登說：「任何公正的人都會認為此人為澳洲人，我也是這樣認為。」

「我們認為澳洲規避責任。」

那名26歲女子和她的兩個孩子據報本週在敘利亞邊界附近遭土耳其當局逮捕，身分經查明為伊斯蘭國成員。

阿爾登表示，那名女子原有澳紐雙重國籍，但坎培拉取消她的護照，讓她變成威靈頓當局的責任。

她說：「不該認為紐西蘭得為一名從6歲起就不住在紐西蘭的女子負責，這名女子那時起就住在澳洲、家人在澳洲，從澳洲拿澳洲護照前往敘利亞。」

莫里森捍衛政府決定，認為此舉「符合澳洲國安利益」。

「我們不想看到為恐怖組織奮戰的恐怖分子享有公民的特有權利，我認為，打從他們成為我國敵人的那一刻起，就喪失了那種權利。」