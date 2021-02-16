我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2769萬 逾48.6萬死

加州奧克蘭競技場打新冠疫苗 即起開放預約

澳取消雙重國籍恐怖分子公民身分 紐總理批卸責

中央社 / 威靈頓16日綜合外電報導
紐西蘭總理阿爾登。美聯社
紐西蘭總理阿爾登。美聯社

紐西蘭總理阿爾登今天指責澳洲規避責任，因為一名據報是極端組織伊斯蘭國（IS）成員的紐澳雙重國籍女子在土耳其被捕後，坎培拉取消她的澳洲國籍。

阿爾登（Jacinda Ardern）罕見批評澳洲總理莫里森（Scott Morrison）說，坎培拉犯下「錯誤」，誤以為紐西蘭會接受那名女子。阿爾登表示，那名女子與澳洲有深厚淵源。

阿爾登說：「任何公正的人都會認為此人為澳洲人，我也是這樣認為。」

「我們認為澳洲規避責任。」

那名26歲女子和她的兩個孩子據報本週在敘利亞邊界附近遭土耳其當局逮捕，身分經查明為伊斯蘭國成員。

阿爾登表示，那名女子原有澳紐雙重國籍，但坎培拉取消她的護照，讓她變成威靈頓當局的責任。

她說：「不該認為紐西蘭得為一名從6歲起就不住在紐西蘭的女子負責，這名女子那時起就住在澳洲、家人在澳洲，從澳洲拿澳洲護照前往敘利亞。」

莫里森捍衛政府決定，認為此舉「符合澳洲國安利益」。

「我們不想看到為恐怖組織奮戰的恐怖分子享有公民的特有權利，我認為，打從他們成為我國敵人的那一刻起，就喪失了那種權利。」

澳洲

上一則

新加坡航空旅遊業慘兮兮 政府薪資補貼措施再延半年

下一則

菲律賓塔爾火山活動加劇 當局強制撤離周邊居民

延伸閱讀

澳洲總理稱一帶一路沒好處 恐數周內取消協議

澳洲總理稱一帶一路沒好處 恐數周內取消協議
澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄

澳總理稱一帶一路協議沒好處 擬數周內毀棄
奧克蘭封城3天 英國變種病毒證實首度現蹤紐西蘭

奧克蘭封城3天 英國變種病毒證實首度現蹤紐西蘭
英12歲男孩暴吞「54顆磁力球」差點出大事

英12歲男孩暴吞「54顆磁力球」差點出大事

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

2021-02-15 10:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！
中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

中部地區逾400萬戶大停電！德州冷到電網崩潰

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼
馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔

馬雲落難…13歲「小馬雲」過氣被解約 腳上滿是針孔
以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%