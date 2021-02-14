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緬甸北部軍方開槍驅散示威者 至少5名記者被捕

中央社 仰光14日綜合外電報導
仰光街頭14日出現裝甲車，美國駐緬甸大使館援引仰光可能有軍事行動的消息，呼籲美國公民就地躲避。歐新社
仰光街頭14日出現裝甲車，美國駐緬甸大使館援引仰光可能有軍事行動的消息，呼籲美國公民就地躲避。歐新社

15:38更新

緬甸軍方1日發動政變奪權，近日來都有大批民眾上街示威反政變。緬甸北部的安全部隊今天向一群示威者開槍，且至少有5名記者被逮捕，另外，仰光等城市入夜後都出現裝甲車輛。

緬甸軍政府最近加強力道，試圖平息迅速發展的公民不服從運動，這些運動的支持者要求當局釋放前實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）。

位於緬甸北部密芝那市（Myitkyina）的一座發電廠，軍人發射催淚瓦斯，並向發電廠外頭的示威群眾開槍。現場一名記者表示，目前不清楚有多少人受傷。

這名記者還說：「我們不知道警方是用橡膠子彈或實彈。」

密芝那市當地一間媒體指出，隨後警方逮捕至少5名在現場報導的記者。

緬甸大城仰光（Yangon）的街頭今天傍晚出現裝甲車輛，之後社群媒體上流傳影片，顯示還有其他部隊的部署。

美國、英國和歐盟（EU）大使發布聯合聲明，敦促緬甸安全部隊不要傷害平民。

14:38發布

緬甸軍方1日發動政變奪權後，連續多日來大批民眾上街示威反政變，今天則有裝甲車出現在仰光等城市，美國駐緬甸大使館援引仰光可能有軍事行動的消息，呼籲美國公民就地躲避。

緬甸當地媒體的現場直播畫面顯示，14日傍晚左右，裝甲車出現在仰光、密芝那、實兌等大城市。這是2月1日軍方政變後，緬甸境內首次大規模部署此類車輛。

路透社尚未能聯繫取得緬甸政府和軍方的回應評論。

美國駐緬甸大使館則援引仰光可能會有軍事行動的消息，呼籲在緬甸的美國公民「就地躲避」。

美國駐緬甸大使館還警告，凌晨1時至上午9時期間，電信通訊可能會中斷。

緬甸 美國公民 大使館

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