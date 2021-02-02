英變種病毒出現最令人憂心突變 專家籲遵防疫令

英國 政府諮詢小組成員森普今天表示，英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）變種病毒 ，已自發出現「最令人憂心」的E484K突變。

路透社報導，E484K突變發生於病毒的棘蛋白（spike protein）。引發國際憂心的南非和巴西變種病毒，都已看到相同突變。

「緊急情況科學諮詢小組」（Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE）成員森普（Calum Semple）在英國廣播公司電台（BBC radio）說，在英國一些地方，英國新肯特（Kent）病毒株也自發出現最令人憂心的E484K突變。

英國變種病毒在英格蘭南部肯特郡率先被發現，科學家以B.1.1.7稱之。

英格蘭公共衛生署（Public Health England）早在一次技術簡報中，就通報英國已自發出現E484K突變，但未在科學界以外獲得廣泛關注。

當時的簡報摘要指出：「現已偵測到有限數量的B.1.1.7 VOC（variant of concern，引發疑慮變種）…基因組帶有E484K突變。」

根據BBC，與英格蘭公共衛生署合作的專家，只在少數英國變種病毒上發現E484K突變─在21萬4159起檢測樣本中只有11例。

專家還說，雖然這種突變可能會降低疫苗 效力，目前使用中的疫苗應仍可奏效。

列斯特大學（University of Leicester）病毒專家朱利安．唐（Julian Tang）表示，為避免病毒有進一步突變機會，人民遵守防疫限制和降低病例數十分重要。