法國學生怨疫情摧殘青春 馬克宏回信：再堅持一下

法國一名19歲的政治學院學生蘇波（右）寫信給總統馬克宏（左），敘述疫情使她對人生的未來不再抱有夢想，如同槁木死灰。（左圖取自facebook.com/EmmanuelMacron、右圖取自facebook.com/100004663757391）

法國一名19歲的政治學院學生寫信給總統馬克宏 ，疫情 使她對人生的未來不再抱有夢想，如同槁木死灰。馬克宏15日親自回信，表示年輕世代的苦痛與犧牲值得尊敬，並請他們再堅持一下。

一名史特拉斯堡（Strasbourg）政治高等學院（Sciences-Po）的19歲學生蘇波（Heïdi Soupault）因2019冠狀病毒（Covid-19）疾病採取的封城、社交距離等措施，感受人與人之間被迫孤立，因此寫了封公開信給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），向他吐露疫情對她帶來的身心影響。

學生寫道，「感覺就像死了」、「再也沒有夢想」。她質問總統：「若對未來不再有希望與展望，那19歲的我們還剩下什麼？」

這封信在社群媒體中傳開，馬克宏15日回覆這位學生，並請她「再努力幾週」。馬克宏回信中寫道：「這份痛苦令人有所感觸也使人憂心。這個疫情偷走了你們許多東西。帶走你們曾夢想的學生歲月、你們曾幻想的經歷、你們曾盼望的友情與愛情。使你們已然不確定的未來更加黯淡，突然間成為一陣濃霧…在2020年作爲20 歲很艱難，一切都很不容易。」

蘇波在信中說，「我明白您工作的困難，但我所有的計畫都一個接著一個的石沉大海。這一次，我向團結說聲『去他的』」。對此，馬克宏回覆，「事情會好轉的，但同時要遵守規範」。總統解釋，雖然目標是放寬限制，但目前還是不能復課，「我跟您實話實說：還需要再堅持一下」。

馬克宏寫道：「我理解您的憤怒，親愛的海蒂，這樣的沮喪讓您不願再團結，但我請您再努力幾週。繼續堅持，你們世代從去年3月開始展現的勇氣值得我們尊敬…在這場戰役中，我清楚意識到我們向年輕人要求許多。你們達成的事情是所有人的榜樣。我們知道對你們有何虧欠。我將會盡可能回報你們在疫情中所做的貢獻」。

馬克宏在去年10月15日的演說中曾提到「年輕世代的沉重犧牲」。

蘇波15日接受LCI電視台專訪時表示：「我以治療的方式寫下這封信。書寫，是我展現的方式。寫信給馬克宏，是個象徵，我是在向全世界訴說。我貼這封信時不知道其他人跟我有一樣的感受，現在發現我其實不是唯一感到痛苦的。因此，這份痛苦應該是合理的。」

日本 旅法作家，知名女星中山美穗的前夫辻仁成在臉書上表示，看完這位19歲大學生的信後，「我也大哭」，這是令人感到激動的話題。

他說，這名大學生寄信給馬克宏，表達自己受疫情影響一直被限制待在家裡，「已到極限了」；馬克宏事後也有回信。

辻仁成在自己主辦的網站上介紹這2封信，並譯成日文版，希望日本網友能讀一讀，「看看非常難過的學生訴求，吐露了大家的心聲」。