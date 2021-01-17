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法國學生怨疫情摧殘青春 馬克宏回信：再堅持一下

中央社 巴黎17日專電
法國一名19歲的政治學院學生蘇波（右）寫信給總統馬克宏（左），敘述疫情使她對人生的未來不再抱有夢想，如同槁木死灰。（左圖取自facebook.com/EmmanuelMacron、右圖取自facebook.com/100004663757391）
法國一名19歲的政治學院學生蘇波（右）寫信給總統馬克宏（左），敘述疫情使她對人生的未來不再抱有夢想，如同槁木死灰。（左圖取自facebook.com/EmmanuelMacron、右圖取自facebook.com/100004663757391）

法國一名19歲的政治學院學生寫信給總統馬克宏疫情使她對人生的未來不再抱有夢想，如同槁木死灰。馬克宏15日親自回信，表示年輕世代的苦痛與犧牲值得尊敬，並請他們再堅持一下。

一名史特拉斯堡（Strasbourg）政治高等學院（Sciences-Po）的19歲學生蘇波（Heïdi Soupault）因2019冠狀病毒（Covid-19）疾病採取的封城、社交距離等措施，感受人與人之間被迫孤立，因此寫了封公開信給法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），向他吐露疫情對她帶來的身心影響。

學生寫道，「感覺就像死了」、「再也沒有夢想」。她質問總統：「若對未來不再有希望與展望，那19歲的我們還剩下什麼？」

這封信在社群媒體中傳開，馬克宏15日回覆這位學生，並請她「再努力幾週」。馬克宏回信中寫道：「這份痛苦令人有所感觸也使人憂心。這個疫情偷走了你們許多東西。帶走你們曾夢想的學生歲月、你們曾幻想的經歷、你們曾盼望的友情與愛情。使你們已然不確定的未來更加黯淡，突然間成為一陣濃霧…在2020年作爲20 歲很艱難，一切都很不容易。」

蘇波在信中說，「我明白您工作的困難，但我所有的計畫都一個接著一個的石沉大海。這一次，我向團結說聲『去他的』」。對此，馬克宏回覆，「事情會好轉的，但同時要遵守規範」。總統解釋，雖然目標是放寬限制，但目前還是不能復課，「我跟您實話實說：還需要再堅持一下」。

馬克宏寫道：「我理解您的憤怒，親愛的海蒂，這樣的沮喪讓您不願再團結，但我請您再努力幾週。繼續堅持，你們世代從去年3月開始展現的勇氣值得我們尊敬…在這場戰役中，我清楚意識到我們向年輕人要求許多。你們達成的事情是所有人的榜樣。我們知道對你們有何虧欠。我將會盡可能回報你們在疫情中所做的貢獻」。

馬克宏在去年10月15日的演說中曾提到「年輕世代的沉重犧牲」。

蘇波15日接受LCI電視台專訪時表示：「我以治療的方式寫下這封信。書寫，是我展現的方式。寫信給馬克宏，是個象徵，我是在向全世界訴說。我貼這封信時不知道其他人跟我有一樣的感受，現在發現我其實不是唯一感到痛苦的。因此，這份痛苦應該是合理的。」

日本旅法作家，知名女星中山美穗的前夫辻仁成在臉書上表示，看完這位19歲大學生的信後，「我也大哭」，這是令人感到激動的話題。

他說，這名大學生寄信給馬克宏，表達自己受疫情影響一直被限制待在家裡，「已到極限了」；馬克宏事後也有回信。

辻仁成在自己主辦的網站上介紹這2封信，並譯成日文版，希望日本網友能讀一讀，「看看非常難過的學生訴求，吐露了大家的心聲」。

馬克宏 疫情 日本

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