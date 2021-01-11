中國同意世衛專家入境 譚德塞:從武漢展開研究

世衛組織秘書長譚德塞。美聯社

中國 同意世界衛生組織國際專家小組入境，但未說明行程細節，今天世衛 組織秘書長譚德塞 則公布，國際專家小組將會從武漢展開研究，以確定早期病例的感染途徑。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦舉行的視訊記者會上主動表示，對國際科學家團隊開始前往中國感到高興，他們將與中國科學家一起針對2019冠狀病毒（Covid-19）起源共同展開科學研究。

相對中國未多說明行程，譚德塞則主動公布，研究將在武漢開始，以確定早期病例的感染途徑，這些基於科學的實證會幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。這不僅對研究2019冠狀病毒疾病很重要，更能幫助管理未來可能會造成大流行病威脅的疾病。

譚德塞感謝所有合作相關方及支持此任務的國家，包括澳洲、丹麥、德國、日本、肯亞、荷蘭、俄羅斯、英國、美國和越南等。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）則補充說，國際專家小組前往中國是尋找未來可能拯救生命的答案，不是要去找罪魁禍首，讓這項任務屬於科學而非政治。

世衛專家原欲1月初入境中國，但因缺少北京核發的簽證耽擱。譚德塞先前曾在記者會上公開表示對此非常失望。

今天中國國家衛生健康委員會表示，世衛一支負責調查2019冠狀病毒疾病起源的10人國際專家小組，將在1月14日抵達中國，但未提供行程細節。

2019冠狀病毒疾病2019年底於武漢市率先出現，接著擴散到中國境外，至今已奪走逾180萬人性命。